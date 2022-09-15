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洛城新語／加州花大錢助遊民 徒勞無功

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加州估計有逾16萬遊民，從洛杉磯市著名遊民巷(Skid Row)，到舊金山、奧克蘭(屋崙)、沙加緬度，加州吸引全美60萬遊民的四分之一。近年華人聚居城市為獲州府補助，有些城市想蓋遊民屋收容遊民，卻引發居民抗議拒絕。遊民是否值得花公帑濟助？他們是弱勢或罪惡？住美國不得不思考這個問題。

說來這是美歐社會特色，亞洲國家近年遊民也多起來，尤其日本和台灣；中國大陸好像只有零星的乞討者和遊民。主因在亞洲國家傳統價值觀是自食其力，人生要自己奮鬥，靠自己雙手和勞動養活自己，乞討在道德、自尊和被認可度方面，都被貶抑為恥辱、自居下流的沉淪象徵，不被尊重。東西文化差異，形成遊民景象很大不同。

加州近三年已花費逾130億元，支助各種遊民項目。建設收容屋等能否解決遊民問題，要看情況而定。一般來說，遊民中有退伍軍人、失業或失婚者、毒癮者和弱勢老人婦女等，有些人境況確實讓人油然生憐憫之心。

但您有沒有遇過，如果在高速公路出口或公園遇遊民，您想給他們乾淨食物，很多遊民卻拒絕；他們只要錢，有些人還抽著菸。要知道，美國香菸非常貴，一小包菸要12元左右，即使有門路買黑市香菸，一包也需6、7元。這些人有錢抽菸，卻流浪街頭，背後有吸毒、毒癮等問題，所以給食物他們不屑，只要錢，因為錢才能買香菸、毒品，這類遊民您會同情嗎？

美國有很好的社會福利制度，退伍軍人更有政府輔導，失業了政府發失業金，但很多退伍軍人有戰爭創傷症候群，無法適應社會，政府輔助期限滿了，只能到處流浪。也有婦女因失婚、或男人因失業而流落街頭。如屬暫時無家可歸，政府和民間各種機構都有收容輔導，理應不致長期成遊民。

洛市遊民巷的遊民很多是自願，且已精神不健康，無力或不願改變遊民生涯，因此拒絕與社會融合，也不想找工作，甚至有攻擊性，這類遊民外界想施援手，恐怕無能為力。

加州許多華人宗教團體，每年都有活動賑濟遊民，有教友甚至自掏腰包購麵粉、蒸饅頭，用車載去遊民巷發放，義舉善行讓人感動。但美國社會不可說的「潛規則」，似乎是爛泥扶不上牆，政客們口說扶助，但心中深知遊民問題永遠無法解決。

很多報導指出，建遊民屋收容照樣留不住部分遊民，他們已習慣自由自在，在街頭安營紮寨。加州冬天不像東岸或中西部酷寒，不虞被凍死，加上地方政府、警察對遊民容忍度較高，吸引全美各州遊民「移民」來此，舊的脫離遊民圈後，新的加入，遊民問題愈來愈嚴重。

俗話說，救急不救窮，政府福利和民間機構輔導都有一定限度，遊民不自強，只能長期流落街頭。現在華洋超市停車場，常有一兩名遊民徘徊乞討，讓購物者提防，怕被搶劫或攻擊。遊民也是人子，淪落至此，是美國社會自由的產物，政府想花錢解決，永遠徒勞無功。

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