金援山區 趙美心代國會捐99.5萬

趙美心展示未來山區公車路線圖。（趙美心辦公室提供）

南加安琪拉國家森林明溪（Clear Creek ）遊客中心將開放公車轉運服務，預計將在未來成為山區轉運大站之一，國會眾議員趙美心 （Judy Chu）日前代表國會捐贈99萬5千元，給聖蓋博 谷非營利組織Nature for All，期盼該筆資金能為社區帶來轉變。

趙美心上月底參觀位於聖蓋博山脈明溪（Clear Creek ）的遊客中心後，相信該中心在山區開放公共交通服務，將成為未來威爾遜山（Mt. Wilson）轉運大站。未來不但可以以最大限度地減少交通壅堵，也能幫助更多人來到這個令人驚豔的山區。

趙美心代表捐增支票給Nature for All。（趙美心辦公室提供）

據悉，Nature for All自2008年11月成立以來，一直致力於保護洛杉磯 周圍的公共土地和綠色開放空間，以保護資源，提高氣候適應能力，並透過建設更多自然空間，如公園和自行車道，將大眾與大自然連接起來。而趙美心代表轉贈的資金將用於建設公共交通系統，將洛杉磯與聖蓋博谷山間城市連接，讓公共服務欠缺的社區獲得更多資源。

Nature for All與趙美心合影。（趙美心辦公室提供）

而明溪遊客中心所在的安琪拉國家森林，在近期頻發大火，一度燒毀面積高達149 英畝。據洛杉磯國家森林報導，燃燒範圍蔓延至聖蓋博山國家紀念碑（San Gabriel Mountains National Monument）內的格倫多拉山路（Glendora Mountain Road）和東叉路（East Fork Road），大火兇猛一度產生的濃煙遠在210 和 605 高速公路都清晰可見。

期間並導致39 號高速公路到格倫多拉山路與東叉路、格倫多拉嶺路（Glendora Ridge Road）與禿頭山路 （ Mount Baldy Road ）到格倫多拉山路皆需關閉。