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洛高中生校園內嗑藥過量 1死1住院

洛杉磯訊
數名高中生在好萊塢伯恩斯坦高中校園內服用過量藥物後，一名學生死亡，另一人住院。（KTLA 5截圖）
數名高中生在好萊塢伯恩斯坦高中校園內服用過量藥物後，一名學生死亡，另一人住院。（KTLA 5截圖）

數名高中生9月13日（周二）在好萊塢伯恩斯坦高中（Bernstein High School）校園內服用過量藥物後，一名學生死亡，另一人住院。但在同一時間，另有兩名附近其他高中的學生，也因用藥過量被送往醫院治療，目前情況不明。

洛杉磯市警方表示，14日晚間9時，一名家長報案稱他的繼女失蹤，警方前往位於N. Wilton Place 1300街區的學校，那名繼女告訴隨警前往的繼父，她的朋友在女廁裡。

警方說，「這位家長找到了一名學校員工，進入女廁所，發現一名明顯吸毒過量，且沒有反應的受害者。」「家長按照911指示進行救助。洛杉磯市消防局（LAFD）也趕到現場，並確定受害者已經死亡。」另一名吸毒過量的學生被送往醫院，情況穩定。

警方說，學生們從列克星敦公園(Lexington Park)購買了他們認為可能含有芬太尼(Fentanyl)的羥考酮藥片。警官們獲悉，列克星頓公園地區還有兩起過量用藥的報警電話。

警方說，「據信，過量用藥的受害者是伯恩斯坦高中和附近其他高中的學生。」該學區表示，「伯恩斯坦高中將於14日照常開放。」

「當我們與洛杉磯警察局合作揭露這一悲慘情況的細節時，我們向兩名學生的家人和朋友表達了想法和祈禱。」洛杉磯聯合學區（LAUSD）發言人哈伯（Shannon Haber）告訴KTLA，「我們也感謝大家今天的理解和支持，我們將在確認證據時分享更多信息。」

任何有關於此過量用藥調查信息的人，可致電 (213) 382-9470 聯繫西局（West Bureau）兇殺案調查員。任何希望保持匿名的人，應撥打滅罪熱線1-800-222-TIPS (800-222-8477)。舉報者也可以通過手機發短信至電話號碼 274637（大多數是鍵盤上的C-R-I-M-E-S）聯繫滅罪熱線。

洛杉磯 學區 警察

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