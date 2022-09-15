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南加母下車辦事 2歲兒和車一起被偷

普安那公園市訊
普安那公園（Buena Park）警方13日逮捕兩名偷車嫌疑人。（警局臉書）
普安那公園（Buena Park）警方13日逮捕兩名偷車嫌疑人。（警局臉書）

南加橙縣普安那公園（Buena Park）13日兩名偷車嫌疑人被捕，這兩名嫌犯偷了一輛豐田西耶娜廂型車，車上還有一名兩歲男孩。

警方稱，13日上午9時30分左右，兩歲的Ian Eo的母親正打算拿一些東西給另外一個孩子，在未關引擎之下，將車停在Emery學校門前，Ian Eo獨自留在車裡。有人突然跳進該車，開著車離開。

警方很快發布警報，要求公眾幫助尋找那輛車和男孩。不久，男孩和車在安那罕的Chanticleer路9900號街區被找到。截至13日下午，警方證實這兩名嫌疑人已被捕。嫌犯被逮捕前試圖使用開車母親的信用卡，同時警方的直升飛機也一直在追蹤他們。其逮捕地點距離車子被發現的地方大約一個街區。

警方表示，目前這兩名嫌疑人尚未被控綁架罪。

男孩的母親告訴警方，她只是把車子停在學校外面一兩分鐘，因為她正給另一個孩子送東西。 當她出來時，她就看到汽車開走了。

警局代表Chad Weaver提醒，即使只有30秒，也不要讓你的孩子無人看管，永遠不要讓你的車在無人的時候運轉。

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