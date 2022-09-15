拉薩爾高中「月之故鄉」晚會 舞龍朗詩慶中秋

總校長Perry Martin（左三）、中領館教育參贊明廷璽（右三）及亞裔家委會成員共慶中秋。（記者張宏／攝影）

巴沙迪那的拉薩爾私立高中（La Salle College Preparatory School），日前舉辦首次「月之故鄉」中秋晚會和遊園會，吸引200多名師生家長參與。學生現場製作燈籠、舞龍、演唱中文歌曲、朗誦詩歌等方式慶祝中秋。

這場在美國學校舉辦的中秋活動是拉薩爾亞裔 家委會一手策畫。亞裔家委會是由學校榮譽校董張潔萍（Gina Zhang）和總校長Perry Martin於2021年11月發起，今年5月成立，這次中秋活動就是家委會亮相的第一場大型活動。

第一屆亞裔家委會主席董書倩（Sara Dong）表示，家委會會員由學生家長自願報名參加。旨在對亞裔家庭，尤其是移民家庭 提供全方位的支持和幫助，以使學生能更好的融入校園生活，從而取得持續穩定的發展和進步。

晚會在學生舞龍和空竹表演後開場。總校長Martin表示，高中始建於1956年，是一所私立天主教高中。高中目前有近25%的亞裔學生，舉辦中秋活動讓亞裔師生家長體驗中國傳統文化，也充分肯定亞裔家庭作為校區重要的一部分。

家委會董事馬琳表示，現場節目豐富多彩，多名家長和學生吟誦台灣作家彭邦禎的詩月之故鄉，還有女生二重唱「但願人長久」 、古箏伴奏「青花瓷」，和電子琴演奏「月亮代表我的心」等。大家品嘗月餅和各類點心，還有中國茶藝表演和製作月餅、製作燈籠和后羿射日攤位，都很受歡迎。