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爾灣市定中秋日 提倡亞裔傳統

記者蕭迪玉╱爾灣市報導
南加中華舞團在爾灣市慶祝中秋節活動中演出。（記者/蕭迪玉攝影）
南加中華舞團在爾灣市慶祝中秋節活動中演出。（記者/蕭迪玉攝影）

爾灣市長康恩(Farrah Khan)13日在市議會宣告9月10日為爾灣市中秋日，並頒贈賀狀給南海岸中華文化中心，表揚文化中心協助市府成功舉辦中秋慶祝晚會，有助於促進爾灣市多元文化交流，由中心執行長暨爾灣中文學校校長鍾幼蘭代表接受。

爾灣市長康恩在賀狀中指出，爾灣市是全美亞裔最密集的多元社區之一，來自亞洲的各族裔，都在中秋節團圓慶祝豐收，爾灣市為了表揚亞裔居民的貢獻，宣告9月10日為中秋日，希望市民趁此節慶進一步反思社區及文化對定義爾灣市的重要性。

加州眾議員Cottie Petrie-Norris，代表加州州眾議會頒贈賀狀給南海岸中華文化中心，感謝爾灣中文學學及南海岸中華文化中心對社區的貢獻。

南海岸中華文化中心執行長鍾幼蘭表示，因應疫情引發的仇亞情緒，爾灣市府與南海岸中華文化中心今年再度攜手舉辦中秋慶祝晚會，邀請橙縣及爾灣市的亞裔非營利組織參與，展示亞洲各國慶祝中秋節的傳統。中秋晚會以提倡亞裔文化為主題，強調亞裔移民的傳統，與下個月的爾灣地球村節慶有所區隔。儘管中秋節活動當晚受陣雨影響，爾灣市政府臨時決定將舞台及各項活動攤位移到室內，但仍有大批不同的族裔居民，扶老攜幼到場歡慶中秋，顯示居民對中秋節的重視。

今年爾灣市慶祝中秋節晚會的表演節目包括：日本鼓、中國鼓、太極、亞洲各國民族舞蹈、詩歌朗誦、國樂演奏、小提琴演奏等；爾灣加大圖書館展出東亞各國藝術家製作的手工書，及攝影作品集；橙縣日美協會推出插花及茶道示範；南海岸中華文化中心的漢服攝影區及爾灣松柏會的書法展示區，都吸引許多家長帶著孩子排隊體驗；還有紙燈籠、褶紙、彩繪、黏土等兒童手工藝區，及23部以亞洲創意料理為主的美食餐車，現場人潮洶湧，熱鬧非凡，提供各族裔居民認識亞裔文化的窗口。

爾灣市議會頒贈賀狀感謝南海岸中華文化中心與市府成功舉辦慶祝中秋節活動，圖左起市議...
爾灣市議會頒贈賀狀感謝南海岸中華文化中心與市府成功舉辦慶祝中秋節活動，圖左起市議員金太美、市長康恩、鍾幼蘭、市議員艾格倫及副市長郭正明。（記者/蕭迪玉攝影）

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