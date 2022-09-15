爾灣市定中秋日 提倡亞裔傳統
爾灣市長康恩(Farrah Khan)13日在市議會宣告9月10日為爾灣市中秋日，並頒贈賀狀給南海岸中華文化中心，表揚文化中心協助市府成功舉辦中秋慶祝晚會，有助於促進爾灣市多元文化交流，由中心執行長暨爾灣中文學校校長鍾幼蘭代表接受。
爾灣市長康恩在賀狀中指出，爾灣市是全美亞裔最密集的多元社區之一，來自亞洲的各族裔，都在中秋節團圓慶祝豐收，爾灣市為了表揚亞裔居民的貢獻，宣告9月10日為中秋日，希望市民趁此節慶進一步反思社區及文化對定義爾灣市的重要性。
加州眾議員Cottie Petrie-Norris，代表加州州眾議會頒贈賀狀給南海岸中華文化中心，感謝爾灣中文學學及南海岸中華文化中心對社區的貢獻。
南海岸中華文化中心執行長鍾幼蘭表示，因應疫情引發的仇亞情緒，爾灣市府與南海岸中華文化中心今年再度攜手舉辦中秋慶祝晚會，邀請橙縣及爾灣市的亞裔非營利組織參與，展示亞洲各國慶祝中秋節的傳統。中秋晚會以提倡亞裔文化為主題，強調亞裔移民的傳統，與下個月的爾灣地球村節慶有所區隔。儘管中秋節活動當晚受陣雨影響，爾灣市政府臨時決定將舞台及各項活動攤位移到室內，但仍有大批不同的族裔居民，扶老攜幼到場歡慶中秋，顯示居民對中秋節的重視。
今年爾灣市慶祝中秋節晚會的表演節目包括：日本鼓、中國鼓、太極、亞洲各國民族舞蹈、詩歌朗誦、國樂演奏、小提琴演奏等；爾灣加大圖書館展出東亞各國藝術家製作的手工書，及攝影作品集；橙縣日美協會推出插花及茶道示範；南海岸中華文化中心的漢服攝影區及爾灣松柏會的書法展示區，都吸引許多家長帶著孩子排隊體驗；還有紙燈籠、褶紙、彩繪、黏土等兒童手工藝區，及23部以亞洲創意料理為主的美食餐車，現場人潮洶湧，熱鬧非凡，提供各族裔居民認識亞裔文化的窗口。
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