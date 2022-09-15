爾灣市定中秋日 提倡亞裔傳統

南加中華舞團在爾灣市慶祝中秋節活動中演出。（記者/蕭迪玉攝影）

爾灣市長康恩(Farrah Khan)13日在市議會宣告9月10日為爾灣市中秋日，並頒贈賀狀給南海岸中華文化中心，表揚文化中心協助市府成功舉辦中秋慶祝晚會，有助於促進爾灣市多元文化交流，由中心執行長暨爾灣中文學校校長鍾幼蘭代表接受。

爾灣市長康恩在賀狀中指出，爾灣市是全美亞裔 最密集的多元社區之一，來自亞洲的各族裔，都在中秋節團圓慶祝豐收，爾灣市為了表揚亞裔居民的貢獻，宣告9月10日為中秋日，希望市民趁此節慶進一步反思社區及文化對定義爾灣市的重要性。

加州 眾議員Cottie Petrie-Norris，代表加州州眾議會頒贈賀狀給南海岸中華文化中心，感謝爾灣中文學學及南海岸中華文化中心對社區的貢獻。

南海岸中華文化中心執行長鍾幼蘭表示，因應疫情引發的仇亞情緒，爾灣市府與南海岸中華文化中心今年再度攜手舉辦中秋慶祝晚會，邀請橙縣及爾灣市的亞裔非營利組織參與，展示亞洲各國慶祝中秋節的傳統。中秋晚會以提倡亞裔文化為主題，強調亞裔移民的傳統，與下個月的爾灣地球村節慶有所區隔。儘管中秋節活動當晚受陣雨影響，爾灣市政府臨時決定將舞台及各項活動攤位移到室內，但仍有大批不同的族裔居民，扶老攜幼到場歡慶中秋，顯示居民對中秋節的重視。