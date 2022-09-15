HelpNow線上24小時教學 國粵語輔助

圖為Maywood Cesar Chavez Library的一景。（Getty Images）

所有在加州 的好學者有福了，加州州立圖書館 （California State Library）的線上學習平台HelpNow即日開放，不論何時想學數學或英文、西語都可以網路自修。持有州立圖書館閱覽證的，課程全部免費，因為這是加州政府改善公立圖書館服務的第一階段先導計畫。

另外，數學與語文之外的其他K-12核心科目則提供多種語言的輔助教學，包括普通話、廣東話、英文、西語、越南 語、菲語（Tagalog），但是因為老師需要休息，所以只開放上午10時至晚間10時。

只要先申辦州立圖書館閱覽證，任何學生或成人都可以連上1130間當地公立圖書館的網站，登入後就可選課上課，網址為https://main_castatehelpnow_ca.svc.brainfuse.com/authenticate.asp。成人則可另外申請寫作課程、公民資源或其他協助。

加州州立圖書館指出，所有參與HelpNow計畫的教師都通過背景查核，並擁有至少學士以上的學位。教師也都瞭解加州課程與學習標準，能夠提供K-12學生或成人進修者需要的輔導。