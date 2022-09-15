我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

慫恿女兒球場打華女 南加媽被判賠9000元、寫道歉信

HelpNow線上24小時教學 國粵語輔助

編譯組／綜合報導
圖為Maywood Cesar Chavez Library的一景。（Getty Images）
圖為Maywood Cesar Chavez Library的一景。（Getty Images）

所有在加州的好學者有福了，加州州立圖書館（California State Library）的線上學習平台HelpNow即日開放，不論何時想學數學或英文、西語都可以網路自修。持有州立圖書館閱覽證的，課程全部免費，因為這是加州政府改善公立圖書館服務的第一階段先導計畫。

另外，數學與語文之外的其他K-12核心科目則提供多種語言的輔助教學，包括普通話、廣東話、英文、西語、越南語、菲語（Tagalog），但是因為老師需要休息，所以只開放上午10時至晚間10時。

只要先申辦州立圖書館閱覽證，任何學生或成人都可以連上1130間當地公立圖書館的網站，登入後就可選課上課，網址為https://main_castatehelpnow_ca.svc.brainfuse.com/authenticate.asp。成人則可另外申請寫作課程、公民資源或其他協助。

加州州立圖書館指出，所有參與HelpNow計畫的教師都通過背景查核，並擁有至少學士以上的學位。教師也都瞭解加州課程與學習標準，能夠提供K-12學生或成人進修者需要的輔導。

圖書館 加州 越南

上一則

爾灣市定中秋日 提倡亞裔傳統

下一則

李三寶博士線上講座 分享書法美學

延伸閱讀

加州起訴電商巨頭亞馬遜 不公平競爭抬高網購價格

加州起訴電商巨頭亞馬遜 不公平競爭抬高網購價格
紐森反對30號公投案 指獨厚一公司

紐森反對30號公投案 指獨厚一公司
加州禁調味菸公投11月表決 正反兩方爭取支持

加州禁調味菸公投11月表決 正反兩方爭取支持
熱浪肆虐 加州沙斯達山連2年「不見白頭」 冰川加速消融

熱浪肆虐 加州沙斯達山連2年「不見白頭」 冰川加速消融
升級版新冠加強針 加州衛生廳籲接種

升級版新冠加強針 加州衛生廳籲接種
反聖嬰現象持續 加州今冬恐無雨季

反聖嬰現象持續 加州今冬恐無雨季

熱門新聞

華女包包不見了，崩潰大哭。（視頻截圖）

包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭

2022-09-12 20:04
河濱縣警局突擊行動。（警方提供）

因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠

2022-09-07 19:13
陳先生與同伴從賭場贏得的籌碼。（受訪者提供）

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

2022-09-14 13:45
中秋晚會跳艷舞乳貼阿公，醫曝「能增加免疫力」。（擷取自爆廢公社公開版）

世界晚報╱華翁中秋集體看辣妹艷舞 醫「能增加免疫力」

2022-09-11 21:04
洛杉磯溫莎山區大車禍的瘋狂車速130英里。（監控視頻）

洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里

2022-09-10 15:11
南加窮兇極惡的「零元購」竟被戲稱是常態。(Reddit)

南加窮兇極惡的「零元購」保安淡然觀望 視頻全錄

2022-09-07 14:10

超人氣

更多 >
消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品

消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品
每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高
休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕
飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺
巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜

巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜