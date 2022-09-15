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李三寶博士線上講座 分享書法美學

洛杉磯訊
風簷學會16日在線上舉辦李三寶博士線上講座，主題是「瀚海拾貝：我的心路歷程」。（主辦方提供）
風簷學會16日在線上舉辦李三寶博士線上講座，主題是「瀚海拾貝：我的心路歷程」。（主辦方提供）

風簷學會16日將在線上舉辦李三寶博士線上講座，主題是「瀚海拾貝：我的心路歷程」。李三寶是長堤加州州立大學(CSULB) 亞洲與亞美研究學系創系系主任暨榮譽退休教授。

講座會分成兩講，第一講是瀚海拾貝，分享自己多年走過的心路歷程。90分鐘濃縮多方面的豐盛人生。第二講是清風墨香，線上書法展。李三寶講述書法美學，並以中英文對照，欣賞四類作品，「草書精神」，「詩詞翰墨」，「其他書體」，與「傳統之外」。其中「詩詞翰墨」更呈現詩經到當代之經典詩詞文句。以21世紀當代平台多視角層面呈現書法藝術。

第一講的時間是美西時間9月16日（周五）6:30pm到8pm，亞洲時間是9月17日（周六）9:30am到11am。

李三寶畢業於哈佛大學東亞研究所，在戴維斯加州大學(UC Davis)獲得歷史學博士。他以思想史探究，尋求中國現代化歷史軌跡，以文化傳承與連貫中西為志業核心。在美國哈佛大學等名校執教40年。

ZOOM ID:646 831 4508，Passcode: WINDWIND，直接按鍵連結：https://us02web.zoom.us/j/6468314508。Youtube連結https://www.youtube.com/watch?v=iE3QL8Z8uzo

詳情可登錄風簷網站：www.windwind.org，獲得更多資訊。

書法 加州大學 哈佛大學

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