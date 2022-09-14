宜家新概念店進駐亞市

「IKEA規劃工作室」位於Westfield Santa Anita一樓。(記者朱敏梓／攝影)

宜家家居IKEA規劃工作室（IKEA Planning studio），近日首次進駐南加華人 社區亞凱迪亞 市（Arcadia）的西野商場(Westfield Santa Anita)內，門市面積9092平方英尺，與傳統門市面積超過45萬平方英尺相比，可說是袖珍迷你版的門市。

規劃工作室承襲了IKEA一貫的簡約風，展出區域按功能劃分，有客廳、餐廳、廚房、衛浴、臥室等區域，所有的佈置都能看出IKEA的專業和用心，有溫馨的北歐風，色調和諧的現代風，還有可愛的兒童用餐區。所有的佈置都由宜家的規劃專家團隊精心打造，通過展示改造客戶的家具空間，滿足不同消費者的需求。

宜家「規劃工作室」小型門市更像是概念門店，傳遞了宜家的設計和家具理念，為顧客提供專業的家居和裝修規劃。「規劃工作室」專注於為城市生活提供靈感和智能家居解決方案，通過設計專家的支持，為客戶提供包括設計、裝修、家具、佈置等一體化服務。與傳統門店最大的不同在於，在「規劃工作室」裡所有訪客都可以通過參觀陳列室尋找靈感和創意。工作室還為廚房設計、臥室和浴室解決方案、小空間生活解決方案等提供一對一的諮詢服務。門店內設有諮詢區域，訪客可以和規劃師面談，一起設計、報價和訂購家居商品。

現場諮詢的華人市民吳先生表示，自己最近買了新房想要裝修，相距不遠過來看看。參觀和諮詢後他發現，這個「規劃工作室」有點「全屋定製」的感覺，就和專業的室內設計師一樣，規劃師會根據客人想要的風格提供家居設計、擺放等各種建議，和去傳統門市的感覺非常不一樣。

此外，「規劃工作室」內並沒有家具庫存，所有的產品都是訂購之後，由IKEA配送及送貨上門。民眾還可以通過店內設置的在線訂購區域，選擇家具，搜索庫存，一鍵訂購，十分便捷。

至於價格，規劃工作室店員表示，所有家具的價格都和傳統門店沒有差別。店內還推出了許多優惠選擇，例如一套完整的臥室衣櫃加上衣架，收納盒等擺放用品，最低價460元；一個三層抽屜的木製床頭櫃，最低59.99元。

宜家家居大洛杉磯 市場區域經理Gustavo Tinajero表示，「全新規劃的工作室使客戶能與專業顧問會面，提供全方位服務，優化生活空間。這是一種全新的、親密的體驗，也是宜家和洛杉磯獨有的。」