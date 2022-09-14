突破染疫暴增 但第4針保護力僅6周

相關數據表明，第四針的有效保護力只有六周。（Unsplash.com）

很多人在接種第三、四針疫苗 後仍感染Omicron病毒，目前這個突破性感染數據非常龐大。那加強針的保護力到底如何，相關數據表明，第四針的有效保護力只有六周。

以色列 科學家將已接種第三針加強針和第四針的人做比較，得到以下數據：打過第三針的人，核酸陽性比例是10%，打了第四針後，陽性比例降至5%左右，也就是說感染陽性降低一半；打過第三針的人，出現有症狀感染的比例是4%，打了第四針後，這個數字降低到1%左右；打過第三針的住院比例是0.3%，打了第四針後降低到0.08%；打過第三針的死亡比例是0.03%，打了第四針後降低到0.007%。

南加州大學 亞凱迪亞醫院（ USC Arcadia Hospital ）傳染疾病控制首席醫師江華分析說，從這些數據來看，已接種第四針者，感染、重症比例降低顯著，「但事實上，這只是將本來就已經很低的百分比，降低到更低的百分比。」同時根據以色列的科研數據，打了第四針的人，六周以後疫苗保護力幾乎完全消失，「第四針的有效保護力只有六周。」

接種第三針、第四針疫苗保護力比較。（數據來源：以色列科研數據；製表：記者邵敏）

普通民眾是否需要繼續接種加強針，江華認為這應該是個體化的考慮，因此現在當局並沒有強制接種，「有一點必須明確的是，生活要繼續，新冠病毒永遠不會消滅。無論打了多少加強針，都不會預防感染新冠或核酸陽性，疫苗的作用就是通過免疫功能，尤其是細胞免疫，來預防病情發展和死亡。三劑疫苗接種已經基本達到這個目標，同時根據目前的臨床觀察，現在完全因新冠感染而發展成重症的病人已經非常罕見。」

對於繼續接種加強針是否必要，K'ima:w醫療中心醫療主任Eva Smith博士，在最近的一次少數族裔媒體專題會議中表示，「如果你生活在一個有老人的大家庭中，為確保所有家庭成員安全，一定要接種加強針。」很多專家也建議，如果有基礎疾病的患者或是其他脆弱群體，都應該積極考慮繼續接種加強針。