洛縣擬嚴限槍枝銷售持有

（槍枝經銷商網站銷售截圖）

洛杉磯 縣政委會9月13日指派律師，起草一系列旨在規範槍枝銷售和持有的法令，其中包括禁止在縣直轄區出售0.50口徑的手槍和彈藥。

另一項法令提議要求，在槍枝或彈藥經銷商和「敏感區域」之間設置「緩衝區」，這些「敏感區域」包括學校、日託中心、公園等。此外，還有法令提議要求禁止縣級財產裡包含槍枝。

縣政委員會還要求縣工作人員在90天內起草一系列輔助規定：包括要求彈藥經銷商必須持有縣營業執照；限制未成年人進入槍枝彈藥庫；要求此類商店向縣許可機構提交年度銷售報告，並於每週更新庫存報告。此外，還要求武器和彈藥商店必須保留購買者的指紋紀錄，在店內安裝監控攝像頭，並告知所有客戶關於持有的責任和法律法規，以及槍枝安全等級的選擇。

此次提議源於上月提交給縣政委員會的一份關於可能在當地實施槍枝法規的機密報告。縣政委員韓珍妮（ Janice Hahn） 稱，「我們國家存在槍枝暴力的流行病。」

她還表示，「我們需要在自己的管轄範圍內，盡我們所能去確保社區安全。」並稱將在未來三個月內起草完成該系列的法令提議，並返回政委員會再次投票 。