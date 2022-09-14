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台灣賭客被搶30萬還是賺

記者趙健／洛杉磯報導
陳先生等一行人的收穫。（受訪者提供）
陳先生等一行人的收穫。（受訪者提供）

8月31日晚在洛杉磯縣貝爾花園市（Bell Gardens）一家賭場旁遭搶劫的台灣職業賭客陳先生表示，儘管當日的盈利28萬籌碼和2萬現金全部被劫，但那一次在賭場最後還是獲利。

搶劫案發當天，包括陳先生等三名受害人在內，整個團隊一行八人原計畫離開賭場後返回他們位於華人區的Airbnb住所。不料就在陳先生三人先離開賭場，在車上等候其他同伴的這短短幾分鐘內，搶劫案就發生了。當時車上的所有錢財被洗劫一空。

某賭場籌碼優惠活動網站截圖。（記者趙健翻拍）
某賭場籌碼優惠活動網站截圖。（記者趙健翻拍）

有備而來 志在必得

其實早在今年4月，陳先生就已經去過該賭場，並結識場內公關經理。所以在得知此次賭場的優惠活動時間後，便召集同伴前來「撈金」。此次賭場舉辦的活動時間是從6月底至9月初，每周一、三、五進行，每天於下午3時開始，直到半夜11時才結束。活動期間，每位顧客在購買籌碼時，可以獲得額外10%的遊戲籌碼，對專業賭客來說，這就意味著更高的回報率。陳先生一行人正是看中此次機會，經過計畫和準備，提前到達洛杉磯，在蒙特利公園市(Monterey Park)租下一套民宅後，便專心投入到此次「行動」之中。連續收穫兩個多月的他們，萬萬沒想到就在此次活動完美收官的前一天，遭遇了蒙面持槍搶劫。

賭場內部示意圖片。 (Unsplash.com)
賭場內部示意圖片。 (Unsplash.com)

一場穩賺不賠的遊戲

據團隊中的丁先生表示，雖然他們每人每天的「戰績」不同，但除去開銷，最差的情況平均每人每天的收益也在5000美元。而最多的時候，每人每天可以獲利3萬5000美元左右——這取決於每人在當日可以參與的局數多少。一般情況下，每人每天能玩三至七局，平均每局獲利在500美金左右。按照丁先生的說法，如果每個優惠日都去賭場賭博，在為期兩個月的活動時間裡，共有長達30個優惠日可以參加。據此推算，在優惠活動結束時，人均收益就在55萬美元左右。

難怪陳先生說，「就算被搶，也有得賺。」

賭友的賭本。（受訪者提供）
賭友的賭本。（受訪者提供）

撈金真不是靠運氣

賭博能否賺錢真是全憑運氣嗎？像陳先生一行這種「職業賭客」和「普通玩家」之間，又存在著什麼區別呢？據資深賭客馬先生說，賭博應該更像是一門交易，只有設立嚴格的交易紀律並且嚴格遵行，才有機會獲得較高的勝率。就拿百家樂這個賭博遊戲為例，首先，職業賭客從不會在遊戲中途加入賭桌，而是在一副套牌更新時加入，從第一把牌開始就把開牌情況默記於心，之後便據此來分配賭注，在局勢沒有明確信號前會按兵不動，只有在局面發出明確的有利信號後才會開始加注。

對於職業賭客來說，比起運氣，賭博更是一門技術。不過，這當中存在的博弈策略，似乎又沒有想像的高深莫測，陳先生說，「其實只要具備初中的數學水平就可以了，並不需要太過高深的數學背景。」

神秘的「人頭」

一般賭場舉辦的優惠活動，官方會規定是每名客人只能參與一次優惠活動，那麼陳先生一行人是如何做到在兩個月內重複享受優惠活動呢？

原來，他們會額外花錢去找人代為購買優惠籌碼，行業內稱此類代購者為「人頭」。在被搶當日，幫忙購買籌碼的「人頭」就是通過美國一家知名的華人諮詢平台聯繫上的。他們只負責用自己的ID去賭場購買籌碼，然後轉交給賭客，從而賺取代購費。

想暴富談何容易

如果要成為職業賭客，除了交易上的策略之外，還需要「硬性條件」。首先，想在賭場上有所作為，就要有一個好身體。陳先生及同伴表示，他們一般在下午2時就前往賭場準備，然後一直「工作」到半夜11點結束。這對人的體力和腦力的要求都非常高。其次，作為職業賭客，良好的心理素質也至關重要。好萊塢經典影片《決勝21點》的原型-華裔麻省理工傳奇賭神張約翰和曹紅夫婦在採訪中曾表示，如果沒有魄力，賭博是很難贏錢的。因為當玩家連續虧錢時，就會開始懷疑自己的策略，那麼在之後作出任何決定時都會變得更加猶豫。

塞翁失馬 焉知禍福

劫案已經過去兩週，接受採訪時陳先生說，如果這三名持槍劫匪再晚來幾分鐘，就一定會遇上其他五名較晚從賭場出來的同行隊友，那麼劫匪當日搶走的就肯定不只是這30萬美金了。另外，案發當時的劫匪全副武裝手持槍枝，所幸在搶劫過程中沒有開槍，陳先生感嘆這些都是「不幸中的萬幸」。當初他們興致勃勃地來到洛杉磯，卻沒想到兩個月後會驚魂未定的抱憾離開。他們原本計劃在這次「撈金行動」之後安排一次旅行，在劫案發生後，大家對美國的治安環境失望透頂，沒有人願意再在這裡多待一秒。

其實，職業賭客並不是什麼「神秘」的職業，在加州也常有像陳先生一樣的職業賭客在各個賭場「工作」。對此，加州博彩業大亨朱先生表示，對於此類職業賭客，賭場並不會也不需要特別關注；但每個賭場確實也會有賭客「黑名單」，而這主要是為了防止那些在賭場行騙的人。並且，根據政府要求，每個賭場會有一套完整的客戶盡職調查（KYC）管理方案，用以識別客人是否有洗錢嫌疑。

賭場籌碼。（受訪者提供）
賭場籌碼。（受訪者提供）
陳先生與同伴從賭場贏得的籌碼。（受訪者提供）
陳先生與同伴從賭場贏得的籌碼。（受訪者提供）

洛杉磯 加州 華人

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