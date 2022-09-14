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高卿參選亞市議員 強調警民緊密合作

記者張宏/洛杉磯報導
亞凱迪亞市第五區市議員候選人高卿醫師日前展開競選宣傳。（檔案圖）
亞凱迪亞市第五區市議員候選人高卿醫師日前展開競選宣傳。（檔案圖）

亞凱迪亞市第五區市議員亞裔候選人高卿(Michael Cao)醫師，日前在競選總部與競選團隊及支持民眾舉行了競選啓動儀式。

作為亞市南加大（美以美）醫院心臟病專科醫師的高卿，將參選今年11月亞凱迪亞市第五區市議員。他表示，有多人參選市議員是好事，表明大家都很關心社區，希望服務公眾。他本人的特殊經歷，尤其在阿富汗服役美軍的經歷，所能帶來的將是特別的歷練和意志，以及行動力。包括他本人的醫學背景和心臟專科醫生行醫的經歷。他關心市民，願為社區投入更多，並希望華裔社區踴躍投票，支持他繼續服務社區。

為保證社區安全的環境，他表示將注重於居民與警局的緊密合作，具體計劃包括，鼓勵更多市民參與警局的志願服務，與警察一起維護亞市的社區治安，鄰里之間互相照應，警惕並監督社區的生活環境。

高卿長期致力於公共服務，他在亞市老年人委員會和亞市警察基金會董事會任職。高卿醫師曾是美國空軍少校， 退役後他成為南加州大學凱克醫學院的全職醫學助理教授，繼續教授年輕的醫生，以及成立醫療診所服務病患。

亞市第五選區確認參選的候選人除了高卿，還有華人律師李軍，委任市議員的Michael Danielson、律師Daniel Malki，四人競爭一席。

醫學 南加大 亞凱迪亞

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