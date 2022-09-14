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赫喬治角逐聖蓋博市議員

記者王若然／聖蓋博報導
赫喬治競選聖蓋博市議員(左)與華裔妻子。 （赫喬治競選網站）
赫喬治競選聖蓋博市議員(左)與華裔妻子。 （赫喬治競選網站）

聖蓋博市市議會將在今年11月改選，屆時有七位候選人競爭三席，其中一位西裔候選人赫喬治（Jorge Herrera Avila），他的太太是華人，因此他對亞洲文化也很了解。赫喬治接受本報專訪，闡述了治理聖蓋博市的理念。

赫喬治與妻子在2017年搬居聖蓋博市，他競選聖蓋博市議員主要有幾點政見。首先，他提出了聖蓋博市面臨的財務問題。赫喬治說，聖蓋博財政需要更多的透明度，讓居民知道城市的財政狀況。他認為城市的商業計畫不應僅有短期的，還要有未來10年、20年、30年的長遠規劃。在發展經濟的同時要保留聖蓋博的歷史文化。

赫喬治表示，過去七年他一直活躍於社區服務當中，包括在社區當志願者，分發食物，在疫情中參與停止仇恨亞裔的集會。赫喬治目前任聖蓋博市HEAR（人類平等、機會和關係）委員，代表社區與政府溝通。期間他提議將城市議會議程翻譯成不同的語言（中文、越南語和西班牙語等）來推動和促進城市信息的公開透明。

赫喬治來自於一個普通的移民家庭。他在El Camino社區大學獲得了政治科學和歷史的雙副學士學位。之後，在繁忙的工作間隙，他又獲得了洛杉磯州大（Cal State LA）政治科學偏法律預科的學士學位。

四年前，他與現任妻子、中國重慶妹子謝婷相識，兩人三年前結婚。他說，中國和西裔的家庭文化很相似，都很注重家庭，中國家庭很重視教育。他說，雖然他與妻子來自兩個不同的國家，但兩家人相處得很好，自己常被稱為「華人女婿」。

赫喬治與妻子謝婷的結婚照。（赫喬治競選網站）
赫喬治與妻子謝婷的結婚照。（赫喬治競選網站）

聖蓋博 華人 移民家庭

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