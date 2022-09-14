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王清偉參選奇諾岡市議員 強調城市多元文化發展

記者啟鉻／奇諾岡報導
奇諾岡市議員參選人王清偉。（記者啟鉻／攝影）
奇諾岡市議員參選人王清偉。（記者啟鉻／攝影）

聖伯納汀諾縣奇諾岡市（Chino Hills ）居民王清偉（Eddie Wong）決定參選該市第一選區市議員。該選區共有四位候選人，除尋求連任的現任市議員Ray Marquezg之外，其他三位候選人都是華人。王清偉表示，若當選，他會注重城市多元文化發展。

王清偉居住奇諾岡市近十年，來自香港，專業是機械工程師，後來成為公司業者，退休後主要從事公司商業管理顧問諮詢。他表示，奇諾岡是一座美麗城市，歷屆市議員在管理規劃方面做得都很好，也很合理，這也讓奇諾岡成為很多人羨慕的城市。但城市多元文化方面還有待完善，在城市管理上，並沒有注重多族裔群體參與度，比如社區有超過一半亞裔居民，但並沒有很好地發揮亞裔居民作用。

他表示，一旦當選，會鼓勵城市發揮多元文化作用，讓亞洲文化連動起來。同時，強化城市預算平衡，用好預算推動商業平衡發展，打造良好商業經營氛圍。現在市區人口較比兩年前減少數千人。原因多方面，既有加州的大環境問題，也有新冠肺炎疫情問題，所以還是要多引進優質商業項目，吸引居民入住。奇諾岡還需加強年長者活動設施，提高為年長者服務的品質。

王清偉出生在香港，畢業於香港理工大學，主修機械工程。他進入職場後，進入香港首富、長和集團創辦人李嘉誠屬下公司，曾赴中國承建工程多年。他說，他喜歡從事公益，曾參與香港紅十字會急救業務。2000年後移民美國，起初經營與廣告印刷有關業務的公司。他希望利用積累多年的企業管理經驗，為城市發展貢獻心力。王清偉與太太育有一雙子女，目前均有自己的事業。

奇諾岡市第一選區市議員選舉的另兩位華裔候選人，分別是廖偉民（Waimin Norman Liu )和張玉佳(Jason Zhang)。

香港 亞裔 預算

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