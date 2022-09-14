爾灣華人社區中秋晚會 賞歌舞做公益

一場以中國傳統音樂和舞蹈公益社區晚會日前在爾灣上演，全場300多人，超過80個家庭度過了一個溫馨愉快的中秋節。（主辦方提供）

一場以中國傳統音樂和舞蹈為主的公益社區晚會，日前在爾灣上演，全場300多人、超過80個家庭，度過了一個溫馨愉快的中秋節。每個家庭不僅免費入場，孩子們還獲得免費花燈。

晚會以一曲優雅的小提琴古箏合奏的「青花瓷」拉開序幕，優美的中國舞蹈和樂器輪番登場。南加著名美食專家林慧懿也到場獻歌一曲。值得一提的是由社區媽媽們組成的「七仙女舞蹈隊」，一曲「明月幾時有」的舞蹈得到最多掌聲，七個媽媽中有前中國花樣游泳 冠軍，北京 舞蹈學院老師、出訪各國的專業雜技演員，一個小小社區舞蹈隊臥虎藏龍。

活動主持人「親子V時光」的羅薇，配樂朗誦賺足大家眼淚，勾起海外遊子思鄉的情結。羅薇表示，橙縣新移民很多，大部分都是兩三個人的小家庭，過節很是冷清，這場晚會是為了服務社區，讓在美的華人 有地方過節，讓在美生長的華裔孩子瞭解和傳承中國傳統文化，懂得中國節日習俗。