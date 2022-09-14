泛太平洋婦女會 籲僑青連結美主流 推動台灣加入聯合國

FASCA橙縣分會會長杜貞儀（前排右起）、諮詢導師何佳琪、泛太平洋暨東南亞婦女協會洛杉磯分會會長張珮鑾、橙僑中心主任蕭蓓如、家長志工廖美惠、資深青年文化大使曹怡曼、助理導師高郁翔。（橙僑提供）

第77屆聯合國 大會於9月13日在紐約聯合國總部開議，為支持台灣參與聯合國，泛太平洋暨東南亞婦女協會(Pan Pacific and South East Asia Women’s Association；PPSEAWA)洛杉磯 分會，9月10日在橙縣華僑文教服務中心舉辦手牽手挺台灣加入聯合國活動，呼籲僑青連結美國主流，推動台灣加入聯合國。活動開場播放僑委會童委員長振源「海外僑界舉辦支持我國參與聯合國活動」致詞影片。

該分會會長暨僑務委員張珮鑾說明，成立於1928年的PPSEAWA International 是聯合國NGO國際非政府組織。該會1928年在夏威夷成立時，中華民國、美國和日本同為創始會員國之一。9月21日是聯合國的國際和平日，該會透過9月12日跨區線上會議呼應今年「End racism. Build peace」主題。會議邀請澳洲First Nations Woman及越南移民平權組織分享多元文化之美，提醒各國共同消除種族歧視 ，建構世界和平共榮願景。

張珮鑾表示，今年有四位FASCA海外青年文化大使資深學員成為美西分會會員。台灣是全球落實聯合國永續發展目標（SDG）的重要夥伴，期待新世代能齊心呼籲世界和平，促進國際友誼交流了解，為地球永續目標及婦幼福祉注入活水，共創更好的明日世界。

PPSEAWA洛杉磯分會會員暨Senior FASCA助教曹怡曼(Eeman Iqbal)，分享世界的幫手（Taiwan's helping hand）影片，串連FASCA-OC學員發起「UN for Taiwan」手牽手挺台灣入聯活動。