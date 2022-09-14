台灣會館擴建已籌得千萬 下月募款年會 盼再募300萬

大洛杉磯台灣會館宣布將在10月22日舉辦24週年募款年會。（記者張宏／攝影）

大洛杉磯 台灣會館13日宣布，將在10月22日下午6時舉辦24周年募款年會，同時為將在明年動工的台灣會館重建擴建工程募款。今年年會主題為「築夢與傳承」，邀請台灣國策顧問紀政到場擔任主講嘉賓，分享「我的故事，我的歌」。

台灣會館董事長陳柏宇表示，募款年會是台灣會館每年最重要活動，也是會館主要的收入來源，目前建館基金需求也是募款年會的重心。台灣會館硬體設施的諸多挑戰如停車位不足、屋頂老舊漏水屢修不治、大禮堂與其他場地皆不敷使用等。2018啟動擴建計畫及募款工作，迄今募款累計已達1000萬元基金，基金款項也有60%已到位。因應近期因疫情 導致通貨膨脹、建材人力調漲、與提供新館更好的軟硬體設備，希望今年能再募得300萬元。

副董事長黃群雁表示，擴建預估在2023年初動土，預期2025年底或2026年中落成。一層禮堂牆壁有冠名區域，價格是100萬元，目前該區域認捐人士包括楊信、捐贈土地的王家人、田詒鴻和古榮一醫師。會議室也有命名空間，歡迎大家積極認捐。年會票價分別是100、200和500元，歡迎鄕親從速預購。另有尊貴 VIP票預留給大額捐款的貴賓，詳情可聯絡台灣會館，電話 626-307-4881。E-mail是[email protected]

對於工程進展，建築師李棟材表示，目前建築圖紙的公聽會和項目立案都進展順利，羅斯密市府也表示支持。現在審圖進入最後階段，預計一兩個月內會通過建築執照，現在已開始第一輪營造商估價。

紀政被譽為「飛躍的羚羊」，她在1968年24歲時成為華人 世界第一位摘下奧運獎牌的傳奇運動女傑。退役後她推廣全民體育及積極從事體育外交。她現為總統府國策顧問、希望基金會董事長。年會除了紀政主題演講之外，也安排滿滿精彩的節目和表演。

台灣會館執行長林榮松、副董事長吳兆峯、蔡漢成、劉玲華等人也參與這項年會宣布活動。