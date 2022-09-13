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林肯岡街頭狂歡變調 2少年遭槍殺

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
槍擊案發生時在場人數眾多，一場街頭狂歡變成暴力犯罪。（KTLA5）
槍擊案發生時在場人數眾多，一場街頭狂歡變成暴力犯罪。（KTLA5）

洛杉磯市林肯岡（Lincoln Heights）9月11日（周日）晚上，一場街頭狂歡轉變為暴力犯罪，兩名青少年被當街槍殺，警方正在全力抓捕犯罪嫌疑人。

洛杉磯市警察局（LAPD） 發言人證實，這起致命槍擊事件發生在11日晚上 9 時之後，案發地點位於北百老匯（North Broadway）2700 街區，靠近沃克曼街（Workman Street）。警方稱，案發時一名男性嫌疑人靠近兩名受害者，並向他們開了多槍，兩名受害者被擊中，當場死亡，槍手作案後立即逃離現場。警局表示，受害者的身分尚未確定，據信年齡在 15 至 17 歲之間。

根據Instagram上發布的傳單顯示，洛杉磯群益俱樂部（Los Angeles Boys and Girls Club） 9 月 9 日、10 日和 11 日，在該地區舉辦一年一度的社區街頭集市和狂歡節，但這場狂歡節卻在最後一個晚上，轉變成一起暴力犯罪。

據悉，槍擊案發生時在場人數眾多。在街頭狂歡的某個時刻，一場打鬥突然爆發，其中一名嫌疑人掏出槍向兩名受害者開槍，一名受害者當場死亡，而第二名受害者試圖逃跑但不幸也中槍倒地。LAPD兇殺案部門的警官Ryan Rabbett指出，「當時數百人聚集在一個區域，人群中發生槍擊案，這關係到每個人的安危。」現場目擊者表示，人們聽到槍聲後四處逃竄，年輕的母親抱著孩子奔跑，現場一片混亂。

截至目前，警方沒有公佈這起槍擊案件的可能動機，尚不清楚槍擊事件是否與幫派有關。

洛杉磯林肯岡9月11日晚上，兩名 15 至 17 歲的青少年被當街槍殺。（KTL...
洛杉磯林肯岡9月11日晚上，兩名 15 至 17 歲的青少年被當街槍殺。（KTLA5）

槍擊 洛杉磯 暴力犯罪

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