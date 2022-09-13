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亞裔青少年中心 獲款150萬

記者王若然／聖蓋博報導
方樹強（中）為AYC頒發150萬支票。（記者王若然／攝影）
方樹強（中）為AYC頒發150萬支票。（記者王若然／攝影）

加州眾議員方樹強（Mike Fong）12日向聖蓋博市（San Gabriel）亞裔青少年中心（AYC）頒發150萬元支票。以資助該中心改善基礎設施建設，造福聖蓋博谷低收入青少年和家庭。該筆資金來自剛剛通過的2022至2023年加州預算。

方樹強發表講話稱，「過去幾年中，AYC為解決新冠疫情和反亞裔仇恨所做的工作，對我們的青少年及其家庭和長者的健康及福祉至關重要。我很榮幸能帶來150萬元的州政府資金，讓AYC能夠擴大他們的能力和影響。」他說，這也是當選州眾議員後頒發的第一張支票，希望未來能為聖谷帶來更多福祉。

AYC執行長傅雪美（Michelle Freridge）帶領訪賓參觀AYC辦公室...
AYC執行長傅雪美（Michelle Freridge）帶領訪賓參觀AYC辦公室。（右起：聖蓋博市議員Denise Menchaca、蔡英傑、方樹強，聖蓋博市議員Carina Rivera、丁言愉、傅雪美。）。（記者王若然／攝影）

聖蓋博市長丁言愉（Tony Ding）、市議員Carina Rivera，和Denise Menchaca出席了當天的記者會。丁言愉表示，AYC對於聖谷社區十分重要，很感謝方樹強眾議員帶來資金，期待未來能有更多資金來改善聖蓋博市。

AYC董事會主席蔡英傑（Ricky Choi）表示，「我們對加州眾議員方樹強先生的領導力，和全心全力的合作精神表示感謝，他為我們爭取到了這筆重要的州政府資金，將幫助AYC更好地滿足聖蓋博谷青少年的需求。」

AYC執行長傅雪美（Michelle Freridge）並帶領方樹強和幾位聖市議員參觀了AYC辦公室。她表示，這筆資金將用來修繕AYC辦公室，用來加強安全措施，加強網路安全措施。聖市的AYC辦公室是擁有的第一個建築，AYC在別處還有兩家辦公室，剛在羚羊谷又新買下一座辦公室。

她激動地說，AYC在過去十年發展很快，從每年200萬預算增加至500萬。從20多位員工增加至超過60人員工，這筆資金將讓AYC以更好的姿態服務社區。

除了分配給AYC150萬元資金外，方樹強所代表的第49選區從今年加州預算中共獲得2940萬元建設資金。

AYC成立於1989年，是以服務社區為宗旨的非營利組織。近幾年，AYC逐漸發展壯大，從每月為60個家庭分發1800份食物，發展到高峰期每月為800個家庭分發近七萬份食物。州政府的資助將使AYC進行建築和設施升級，以改善緊急食物分發計畫的運作和增加分配能力，確保社區內經歷食品不穩定的弱勢人群，在需要時繼續獲得食品和必需品。

AYC成立於1989年，為非營利組織，常為低收入家庭分發食品。（記者王若然／攝影...
AYC成立於1989年，為非營利組織，常為低收入家庭分發食品。（記者王若然／攝影）

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