我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英女王36年前訪澳「神秘親筆信」 2085年才能打開

「魷魚遊戲」李政宰奪艾美獎視帝 韓星第一人

美房租最貴15城市 加州占7 收入6位數才負擔得起

編譯組／綜合報導
全美租金最高的15個城市中，有七個位於加州，包括華裔聚集的洛杉磯。（FOX 11）
全美租金最高的15個城市中，有七個位於加州，包括華裔聚集的洛杉磯。（FOX 11）

金融專家指出，租金應僅為個人收入的30%或家庭總收入的30％，然這對大多數租屋者而言，根本不現實。根據一項新的分析表明，全美房租最貴的15個城市中，有七個位於加州，包括華裔民眾聚集的洛杉磯、聖地牙哥、舊金山等。民眾至少要賺兩倍於普通美國人的收入，才能負擔得起。對全美最昂貴城市來說，平均租金高達6300元。

FOX 11電視台報導，根據美國人口普查局（U.S. Census Bureau）數據，全美家庭平均工資為6萬4994元。但要支付全美最昂貴房租的地方，收入需達六位數。以洛杉磯而言，租屋者年薪需達15萬8100元，才能支付平均3952元租金。

根據「公寓指南」（Apartment Guide）近期研究顯示，西雅圖、波特蘭和邁阿密等沿海大城市租金特別高。

以加州而言，要住在聖地牙哥，租屋者年薪需達15萬6500元，才能支付平均3913元租金。

聖塔安那租屋者，年薪需11萬9500元，才能支付頻軍2988元租金。

舊金山租屋者，年薪需17萬3400元，才能支付平均4335元租金。

聖荷西租屋者，年薪需14萬700元，才能支付平均3517元租金。

奧克蘭租屋者，年薪需17萬7200元，才能支付平均4430元租金。

沙加緬度租屋者，年薪需10萬5200元，才能支付平均2631元租金。

而最貴的紐約市，25萬4000元年薪，只需花費30%，也就是6351元，就可支付平均租金。

其他全美15名租金最昂貴城市，波士頓、芝加哥和丹佛也名列其中。加州弗雷斯諾，則名列全美最昂貴50個城市之一。

租金 加州 舊金山

上一則

「很多人不知道該計劃存在」 免學貸優惠將到期

下一則

反聖嬰現象持續 加州今冬恐無雨季

延伸閱讀

911紀念日 聖荷西消防員提醒民眾居安思危

911紀念日 聖荷西消防員提醒民眾居安思危
聖荷西市驅逐遊民清理營地挨告 網友反應兩極

聖荷西市驅逐遊民清理營地挨告 網友反應兩極
荷姆斯要求重審 有助延後量刑 律師：盡量拖延坐牢時間

荷姆斯要求重審 有助延後量刑 律師：盡量拖延坐牢時間
聖荷西市長候選人支持率 查維茲38%馬漢37%

聖荷西市長候選人支持率 查維茲38%馬漢37%
聖荷西大停電 市長命PG&E速修復

聖荷西大停電 市長命PG&E速修復
聖荷西市長要求PG&E立即更換故障基礎設施

聖荷西市長要求PG&E立即更換故障基礎設施

熱門新聞

河濱縣警局突擊行動。（警方提供）

因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠

2022-09-07 19:13
這款月餅售價13.49元。（記者陳開╱攝影）

通膨影響 南加好市多月餅熱銷

2022-09-05 14:46
華女包包不見了，崩潰大哭。（視頻截圖）

包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭

2022-09-12 20:04
洛杉磯溫莎山區大車禍的瘋狂車速130英里。（監控視頻）

洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里

2022-09-10 15:11
南加窮兇極惡的「零元購」竟被戲稱是常態。(Reddit)

南加窮兇極惡的「零元購」保安淡然觀望 視頻全錄

2022-09-07 14:10
如今的華埠，正朝著更加商業化、更加年輕的方向前進；這對於遊客來說，或許是好事；但對於當地的年長居民來說，卻未必如此。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華埠50年中餐廳熄燈 資本笑了老人哭

2022-09-09 15:03

超人氣

更多 >
領社會安全生活補助金民眾 留意9月有兩筆進帳

領社會安全生活補助金民眾 留意9月有兩筆進帳
包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭

包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭
即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議

即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議
玩吃角子老虎獲頭彩支票遭銀行拒收 婦人指控遭歧視

玩吃角子老虎獲頭彩支票遭銀行拒收 婦人指控遭歧視
馬斯克前女友拍賣全球首富年輕照片 求學青澀照全曝光

馬斯克前女友拍賣全球首富年輕照片 求學青澀照全曝光