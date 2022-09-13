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洛城新語／全民發錢 不是那麼簡單

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洛杉磯市的無收入或低收入人士，現在一年內每月可獲1000元，這是全國「全民基本收入」試驗計畫之一，這個構想是向一些最脆弱群體提供最低保證收入，縮小貧富差距，讓人們有機會建立更穩定的生活。這一計畫目前正在一些城市推行。

「全民基本收入」（Universal Basic Income，UBI）這一歷史悠久的社會學概念被大眾耳聞，是在上次大選中華裔楊安澤(Andrew Yang)2020年競逐民主黨總統提名時，他也用此作為政綱核心。不過大眾大多不理解其運作模式和原理，因此普遍認為，這又是極左政客的瘋狂想法，只會養懶人，讓人們不願工作。其實UBI並非簡單發錢，而如今加州試行的模式，其實也並非標準的「全民基本收入」。

恐怕會讓許多人意外的是，UBI其實不是左派政客一味籠絡窮人的手段，除了緣起於中世紀，到啟蒙運動後逐漸完善理論架構，到了近代更有一些地區都有嘗試。甚至連美國不只一位開國元勳都認為，國家的天然資源應該屬於每個國民，無論是土地、礦產、天然氣、森林等，而這些公共資源產生的收益應該分配給所有國民。這種想法隨後一定程度地體現在了林肯時代的「土地放領法」中，將耕地以極低價格分配給國民，大大推進了拓荒浪潮。

而在當前的美國，真正實踐了這一概念的，反而是共和黨主導的阿拉斯加州。該州從1976年起成立阿拉斯加永久基金，將石油資源的利得分給所有居民，幾十年來每年每人約能分到1600元。雖然不多，但這只是其中一項自然資源的實踐，且證明系統可行。

而UBI到如今更被人提起是因為，出現了一些新興的全民「資源」，其中尤其突出的就是大數據。

相比起傳統的資源開採自大自然，大數據採集自每一個人，也理應屬於每一個人。但實際上大數據帶來的收益，卻被落入了少數人的私囊。而犧牲了隱私被採集了數據的廣大民眾，絲毫沒有分得應有的利益。而同時隨著新技術的發展，會造成更多人失業，從新技術中獲得巨額利潤的大機構，將一部分利潤用於支持失業者的基本生活，似乎也合情合理。

此外在UBI的理論中，它與既往福利政策的最大的差別就在於，政策面向從弱勢群體轉向了全民。對於「養懶人」的擔憂，事實上在世界各地試行的範圍內，都有積極的成效，因為通常發的錢並不足以完全保障生存需要，需要領錢者自己也要稍作努力。而且UBI並非如同計畫經濟一般扭曲價格機制，吃「大鍋飯」，而本質上是一種二次分配的手段。而且這種直接的分配，繞過了國家的轉移支付，是相對來說更去中心化的一種分配，也弱化了中央政府或者大企業的支配能力。

阿拉斯加州 利潤 低收入

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