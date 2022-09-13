睽違2年實體回歸 佛光山西來寺中秋晚會 300人團聚祈福

佛光山西來寺「月下中秋祈福晚會」實體回歸，逾300人於成佛大道上團圓。（佛光山西來寺提供）

睽違兩年，佛光山西來寺「月下中秋祈福晚會」實體回歸，入場券開放索取的三天內就全部索空。9月10日中秋節當晚，連日來的破華氏百度酷熱因前一天開始天降甘霖而顯秋高氣爽，逾300人於成佛大道上團聚，禪修、祈福、獻燈齊行；佛光、月光、心燈齊亮，大眾在月輝下，沐浴在一片祥和、溫馨的氛圍。

住持慧東法師歡迎大家回家團圓，並開示：「佛門多以月亮象徵我們的自性，月亮雖被烏雲遮蓋，但無損它的圓滿，如同我們雖會一時被情緒或外境影響，但清淨的佛性及智慧一直都在。」

加州 參議員Bob Archuleta表示，很榮幸與妻子前來，並向第一次造訪西來寺的妻子保證絕對不虛此行，因為中秋祈福晚會感恩、和平、希望的氛圍，是每個人在疫情 間最需要的撫慰。洛杉磯 縣政委員蘇麗絲(Supervisor H. Solis)的代表Kim Yu致贈西來寺表揚狀，肯定西來寺對社區的貢獻。

加州參議員Bob Archuleta表示，中秋祈福晚會感恩、和平、希望的氛圍是每個人在疫情間最需要的撫慰。（佛光山西來寺提供）

國際佛光會洛杉磯佛光青年第一及第二分團，承辦此次晚會的籌備及節目設計。節目中安排洛杉磯中國民族樂團「彩雲追月」、「春江花月」兩首曲目，青年二團團員杭達的古箏演奏、張睿獻唱星雲大師作詞的「愛與和平」還有團體舞蹈表演都博得了滿堂彩。佛光山文化院院長依空法師開示說明中秋節團圓的由來，並即興清唱唐朝詩人李白的「靜夜思」，博得大眾熱烈掌聲，當中更少不了中秋猜燈謎環節。

佛光山西來寺「月下中秋祈福晚會」實體回歸，現場各項精彩演出輪番上場。（佛光山西來寺提供）

慧澄法師帶領大家禪修，在月光下檢視自己的內心，願將心燈點亮，皎潔如月。在聆聽慧東法師恭讀獻燈祈願文後，大眾依序獻燈，佛光、月光、燭光在每個人臉上互相輝映。

西來寺多年於社區深耕漸有成就，月下中秋晚會吸引很多人士參與，也代表「佛法西來」。參加者Catalina Gutierrez表示，她一直都想要參加晚會，但一票難求後又因疫情停辦，無法如願。在參加8月西來寺舉辦的Day of Giving義工活動得知今年有實體晚會，便趕快上網索票，與三位朋友歡喜前來。