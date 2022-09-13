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捐款、免費檢測視力 菁英獅子會中秋送暖天使之家

洛杉磯訊
洛杉磯菁英獅子會會長李俊蓁（中）與天使之家會長張復權會長（右一）合辦「愛能改變一切」。（主辦單位提供）
洛杉磯菁英獅子會會長李俊蓁（中）與天使之家會長張復權會長（右一）合辦「愛能改變一切」。（主辦單位提供）

9月10日中秋節當天，洛杉磯菁英獅子會與天使之家一起在哈仙達公園舉辦「愛能改變一切」活動；菁英獅子會並向天使之家殘障基金會（FFDY）捐款，及送禮物給每位小天使， 還為天使們免費檢測視力。

洛杉磯菁英獅子會會長李俊蓁率領各委員主席和獅兄獅姊，並代表全體理事和全體會員，向天使之家殘障基金會創會會長張復權（Mark Zhang）轉交3600元捐贈支票，青年義工們並向天使之家殘障基金會的25位小天使們每人贈送50元禮卡及禮物。

李俊蓁表示，「愛能改變一切」，中秋節是華人團圓的節日，在這特殊的日子裡菁英獅子會和天使之家殘障基金會攜手分享團聚的快樂，品嚐月餅為天使慶生，彰顯公益組織的責任擔當，更賦予傳統文化綿延不斷的生命力，扶弱濟困是獅子會的信條，對弱勢群體關懷義不容辭。

當天活動主題是「給我一個擁抱，讓我走進你的世界」。殘障孩子的需求是一個社會接納過程，不是一、兩個組織就能完成。「天使之家」的孩子是特殊群體，本次活動為殘障孩子送去關懷與溫暖，讓小天使們感受愛，多些接觸人群，學會與人交流，嘗試走出自我，融入社會。

參加此次活動的青年獅友們，更了解殘障孩子的困境，尊重和關心他們，並從中收穫感動和快樂。通過與殘障孩子接觸培養參加此次活動的青獅們的耐心、細心和感恩心。

天使 洛杉磯 檢測

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