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國際領袖基金會洛城分會 年會展活力

洛杉磯訊
國際領袖基金會創會會長、全美亞裔總商會會長董繼玲（右八）為洛杉磯分會2022年理事頒發證書，左六是國際領袖基金會全國主席徐紹欽。（主辦單位提供）
國際領袖基金會創會會長、全美亞裔總商會會長董繼玲（右八）為洛杉磯分會2022年理事頒發證書，左六是國際領袖基金會全國主席徐紹欽。（主辦單位提供）

國際領袖基金會(International Leadership Foundation) 洛杉磯分會10日舉行第九屆年會，邀請參加領導力培訓課程的學生分享經驗，並給六位傑出學生頒發獎學金。擔任午餐會主講人的國際領袖基金會全國主席徐紹欽，在會上發表「青少年如何因應未來十年科技發展新挑戰」的主題演講。

徐紹欽曾被前總統布希任命為總統出口委員會成員、前總統川普任命為亞太裔顧問委員會共同主席，他表示，未來十年科技的變化，將對國家的發展趨勢發生重大影響。尤其在通訊、交通、人工智能和大數據方面的新科技，將主導社會生活的一切。他鼓勵青年們要具有前瞻性，為未來新科技的發展，做好準備。

洛杉磯分會近九年來，每年透過年會為基金會籌款，在本地為南加舉辦青年領袖訓練課程的同時，透過總會的暑期學生實習計畫，將南加州優秀的青年，送到華盛頓首都的各聯邦機構實習。年會共同主席洪逸青（Jesse Hong）表示，因疫情的關係，洛杉磯分會過去都難以舉辦線下活動。今年疫情趨緩，支持和贊助基金會的人士，與參與培訓計畫的學生又能聚集一起，為洛杉磯會帶來更多的活力。

國際領袖基金會創會會長、全美亞裔總商會會長董繼玲，特意從華府趕來與會。董繼玲表示，雖然華府兩黨黨爭相當激烈，但國際領袖基金會卻獲得兩黨人士支持，洛杉磯分會這場年會，兩黨的民選官員均有出席，就是最好的例證。

10日年會開始前，國際領袖基金會洛杉磯分會就為47位9至12年級的學生舉辦領袖能力訓練課程，並邀請所有學生參加年會午餐會，董繼玲並為洛杉磯分會2022年理事頒發證書，並為六位優秀高中生頒發獎學金，同時，多位參與洛杉磯分會各種領袖培訓計畫的學生上台分享收穫。

參加當天午餐會的來賓，包括加州眾議員方樹強，蒙特利公園市第一位民選華裔女市長陳李琬若，加州高等法官劉馨儀（Linda Sun），核桃市市議員、38選區國會議員參選人秦振國等。

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