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鑽石吧房客遭驅逐 怒放火燒屋

記者啟鉻／鑽石吧報導
燃燒生活用品堆積在樓下。（記者啟鉻／攝影）
燃燒生活用品堆積在樓下。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯縣聖蓋博谷東區鑽石吧市（Diamond Bar）上周末一封閉社區發生火災，洛縣消防局核桃／鑽石吧分局消防員緊急撲救。據該局值班人員說，確定是人為縱火，幸好未有人員傷亡，但官方報告尚未出來。據自稱為彼特（Peter）的房東表示，他確定火災是房客縱火，數月前已經開始進行房客驅逐程序。

社區居民則稱，縱火房客有精神問題，晚上大聲喊叫驚擾鄰居，但沒想到會放火燒住宅。該社區有不少居民是華人

室內幾乎全毀。（記者啟鉻／攝影）
室內幾乎全毀。（記者啟鉻／攝影）

火災發生在鑽石吧東邊，靠近57號公路，位於Golden Springs街23600號街區，是一個封閉的全二層樓公寓（康斗）社區，名為「鑽石吧村莊」（The Village at Diamond Bar ）。火災於9月10日（周六）晚9時10分左右發生。現場房屋中介賈西亞說，起火住宅是C號樓18號單元，房客是非裔男子，年齡35歲左右。

起火單位靠近公共泳池。（記者啟鉻／攝影）
起火單位靠近公共泳池。（記者啟鉻／攝影）

房東彼特在接受英文媒體採訪時表示，他的房客於一年前租下單元，但表現很瘋狂（crazy），於是在2022年5月他向法庭申請房客驅逐令，5月開始進入驅逐程序。最後驅逐通牒在9月8日。他非常確定是房客縱火，但不願透露房客姓名。

室內幾乎全燒毀。（記者啟鉻／攝影）
室內幾乎全燒毀。（記者啟鉻／攝影）

該場火災經過大約一個小時撲救，火災熄滅。災後，起火單元的室內一片狼藉，幾乎全毀，屋頂已經燒穿，樓下堆積不少遭火燒的家具或生活用品，院內物品充滿燃燒氣味。

該社區一名華人女房客表示，她所住地點距離火災單元相距兩個樓盤。她說遭驅逐房客是非裔。遷入住宅後，表現異常，可能是心態有問題，深夜大聲喊叫，驚擾周邊鄰居。有時從窗子向外扔東西，還向樓下公共泳池投污穢物，導致泳池不得不關閉清理。社區居民因此多次投訴。她也猜測是瘋狂房客縱火，原因與驅逐有關。這名女房客表示，社區華人住戶不多，而據她所知，多年來社區並未發生過火災。

一名華人男子表示，他不住在案發社區，只是有購買物業出租，出租單位每月租金在2000元左右。社區發生火災已經在群組朋友圈傳開。對於房客焚燒住宅，他表示，不確定是什麼原因導致火災。

據稱，縱火房客已經被警方收押，縱火原因尚在調查中。

火災已經將屋頂燒穿。（記者啟鉻／攝影）
火災已經將屋頂燒穿。（記者啟鉻／攝影）

「鑽石吧村莊」封閉社區發生房客縱火，有不少居民傾向於是因為房客無法按時交租，才最終釀成火災。有人並留言表示，類似情形曾在各處多次發生，令人不安；若房客無法支付房租，就不能在租屋內居住，也無權毀壞房東物業。也有居民稱，房客應在能負擔得起的地方居住，地主是在做出租生意，不是折扣生意。

華裔市議員周柏華（Andrew Chou ）說，「鑽石吧村莊」社區以康斗為主，有的被屋主用來出租。2021年9月，因考量到社區住宅年久失修，結構安全問題，以及白蟻造成危害。市府曾要求該社區150個單位的所有居民搬離。但後來因為居民要求，經過重新評估後，撤銷撤離令。他認為，火災在每個城市都會發生。

記者試圖聯繫物業房東未果。

火災發生社區曾因年久失修，有結構問題，市府曾要求所有居民搬離。（記者啟鉻／攝影）
火災發生社區曾因年久失修，有結構問題，市府曾要求所有居民搬離。（記者啟鉻／攝影）

縱火 鑽石吧 華人

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