洛市市長候選人貝斯 家中槍枝遭竊

監控錄像中的涉案男嫌。（CBS）

洛杉磯 市市長候選人、現任37區國會眾議員 貝斯（Karen Bass）在9月10日發表的一份聲明中表示，自己的兩支存放於洛杉磯市Baldwin Vista區家中的槍枝被盜。洛杉磯市警察 局（LAPD）正在追查嫌疑人行蹤。

貝斯在聲明中描述，自己當晚到家後，發現房子有被人闖入的跡象。在洛杉磯市警局的協助下，確認兩支被妥善保管的的槍枝被盜。而家中的現金、電子產品以及其他貴重物品並未丟失。貝斯說，「這令人非常不安，而且不幸的是，有太多洛杉磯人也和我面臨同樣的問題。」

據警局稱，2022年至今，類似這樣的入室盜竊案已有9836起，與2021年全年的數據相比已經增長了15%。

經調查，該起入室盜竊案的嫌疑人為一名男子，身高5呎9，體重約200磅。目擊者稱該男子當時面部佩戴口罩，身著深色衣服，頭戴印有白色標誌的藍色棒球帽，腳上穿著黑色Asics運動鞋。

事後，Loyola法學院教授Jessica Levinson針對該起涉及市長候選人的案件發表評論，「儘管該案引發民眾對洛杉磯市犯罪現狀的討論，但不太可能會影響11月的選舉結果。」