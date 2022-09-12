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藝團連番演出 觀眾大飽眼福

記者邵敏╱天普市報導
唯爾傑夫科技藝術中心的表演也是贏得掌聲一片。（記者邵敏╱攝影）
唯爾傑夫科技藝術中心的表演也是贏得掌聲一片。（記者邵敏╱攝影）

為期兩天的「嗨中秋」園遊嘉年華9月11日在天普市公園繼續熱鬧登場，南加州十多個藝術團體輪番登台上演精彩節目，博得觀眾掌聲陣陣。

「福爾摩沙小分隊」舞團在現場帶來「台味」舞蹈。（記者邵敏╱攝影）
「福爾摩沙小分隊」舞團在現場帶來「台味」舞蹈。（記者邵敏╱攝影）
精彩表演讓現場觀眾大飽眼福。（記者邵敏╱攝影）
精彩表演讓現場觀眾大飽眼福。（記者邵敏╱攝影）

首先登場的少林功夫院，少林寺第34代武僧釋延輝表演的「針穿玻璃 」絕學讓現場觀眾嘆為觀止。小學員Ashton和同伴們一起表演了少林棍，他表示在中秋節這樣一個特別的節日，第一次上台參加公開表演，特別有紀念意義。 Ashton在少林功夫院學藝已近兩年，他說平時練習武術非常辛苦，但也十分有趣。媽媽在一旁鼓勵說一定要堅持，正所謂台上一分鐘，台下三年功。

少林功夫院的學員帶來的武術表演，博得觀眾掌聲陣陣。（記者邵敏╱攝影）
少林功夫院的學員帶來的武術表演，博得觀眾掌聲陣陣。（記者邵敏╱攝影）

由一群台灣年輕人創辦的「福爾摩沙小分隊」舞團在現場帶來「台味」舞蹈，一首首耳熟能詳的旋律加上「全民皆可跳」的韻律健身操，讓全場一起跟著嗨起來。當天「福爾摩沙小分隊」共演繹三首來自台灣本土歌手的歌曲，負責人表示，希望藉此佳節，通過來自台灣的音樂、舞蹈以及演出，讓更多人認識台灣的文化。

YG舞蹈工作室七歲女孩的拉丁舞，贏來眾人喝彩，她是全美七歲以下拉丁舞組冠軍。（記...
YG舞蹈工作室七歲女孩的拉丁舞，贏來眾人喝彩，她是全美七歲以下拉丁舞組冠軍。（記者邵敏╱攝影）
YG舞蹈工作室以拉丁舞和KPOP街舞為特色，提供多樣化的舞蹈課程。（記者邵敏╱攝...
YG舞蹈工作室以拉丁舞和KPOP街舞為特色，提供多樣化的舞蹈課程。（記者邵敏╱攝影）

YG舞蹈工作室（YG dance Studio）帶領眾多學員登台表演，一名七歲女孩的拉丁舞贏來眾人喝彩。舞蹈指導主任Ricky Sun介紹，女孩四歲開始學拉丁舞，如今已是全美七歲以下拉丁舞組的冠軍。創立於2016年的YG舞蹈工作室，取名「年輕一代的未來」（The Future of Young Generation），寓意學校將培養出更多未來的舞蹈人才。這個工作室由洛杉磯優秀專業的舞蹈老師組成，以拉丁舞和KPOP街舞為特色，並提供多樣化的舞蹈課程。

少林寺第34代武僧釋延輝表演的「針穿玻璃 」絕學，讓現場觀眾嘆為觀止。（記者邵敏...
少林寺第34代武僧釋延輝表演的「針穿玻璃 」絕學，讓現場觀眾嘆為觀止。（記者邵敏╱攝影）

元極舞表演團隊以「九州同春」、「帶我進到你的心」（take me to your heart）等歌曲入場，歡快的舞蹈帶動現場熱切的氣氛。紅衣白褲是團隊的標誌性打扮，舞蹈成員從50歲到80歲不等，整齊劃一的舞姿背後是每天辛苦的練習。分會會長朱益成表示，元極舞是舞蹈家、武術家、醫學家、氣功家們共同探索研究後，將元極功法和武術舞蹈融合在一起，融合了柔美、有勁和曼妙活潑，表現出動靜皆美，剛柔並濟的舞蹈。

元極舞表演團隊，紅衣白褲是標誌性打扮，舞蹈成員從50歲到80歲不等。（記者邵敏╱...
元極舞表演團隊，紅衣白褲是標誌性打扮，舞蹈成員從50歲到80歲不等。（記者邵敏╱攝影）

周翔率領的肚皮舞團，由Blue Moon Bellydance company專業舞者和於點藝術中心學員組成，同樣在當天的中秋活動中帶來精彩演出。周翔親自編排的經典埃及類肚皮舞「一千零一夜」，以及黎巴嫩風格的舞蹈讓現場觀眾大飽眼福。此外，唯爾傑夫科技藝術中心的表演也是贏得掌聲一片。

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