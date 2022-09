藝團連番演出 觀眾大飽眼福

唯爾傑夫科技藝術中心的表演也是贏得掌聲一片。(記者邵敏╱攝影)

為期兩天的「嗨中秋」園遊嘉年華9月11日在天普市公園繼續熱鬧登場,南加州 十多個藝術團體輪番登台上演精彩節目,博得觀眾掌聲陣陣。

「福爾摩沙小分隊」舞團在現場帶來「台味」舞蹈。(記者邵敏╱攝影) 精彩表演讓現場觀眾大飽眼福。(記者邵敏╱攝影)

首先登場的少林功夫院,少林寺第34代武僧釋延輝表演的「針穿玻璃 」絕學讓現場觀眾嘆為觀止。小學員Ashton和同伴們一起表演了少林棍,他表示在中秋節這樣一個特別的節日,第一次上台參加公開表演,特別有紀念意義。 Ashton在少林功夫院學藝已近兩年,他說平時練習武術非常辛苦,但也十分有趣。媽媽在一旁鼓勵說一定要堅持,正所謂台上一分鐘,台下三年功。 少林功夫院的學員帶來的武術表演,博得觀眾掌聲陣陣。(記者邵敏╱攝影)

由一群台灣年輕人創辦的「福爾摩沙小分隊」舞團在現場帶來「台味」舞蹈,一首首耳熟能詳的旋律加上「全民皆可跳」的韻律健身 操,讓全場一起跟著嗨起來。當天「福爾摩沙小分隊」共演繹三首來自台灣本土歌手的歌曲,負責人表示,希望藉此佳節,通過來自台灣的音樂、舞蹈以及演出,讓更多人認識台灣的文化。 YG舞蹈工作室七歲女孩的拉丁舞,贏來眾人喝彩,她是全美七歲以下拉丁舞組冠軍。(記者邵敏╱攝影) YG舞蹈工作室以拉丁舞和KPOP街舞為特色,提供多樣化的舞蹈課程。(記者邵敏╱攝影)

YG舞蹈工作室(YG dance Studio)帶領眾多學員登台表演,一名七歲女孩的拉丁舞贏來眾人喝彩。舞蹈指導主任Ricky Sun介紹,女孩四歲開始學拉丁舞,如今已是全美七歲以下拉丁舞組的冠軍。創立於2016年的YG舞蹈工作室,取名「年輕一代的未來」(The Future of Young Generation),寓意學校將培養出更多未來的舞蹈人才。這個工作室由洛杉磯優秀專業的舞蹈老師組成,以拉丁舞和KPOP街舞為特色,並提供多樣化的舞蹈課程。 少林寺第34代武僧釋延輝表演的「針穿玻璃 」絕學,讓現場觀眾嘆為觀止。(記者邵敏╱攝影)

元極舞表演團隊以「九州同春」、「帶我進到你的心」(take me to your heart)等歌曲入場,歡快的舞蹈帶動現場熱切的氣氛。紅衣白褲是團隊的標誌性打扮,舞蹈成員從50歲到80歲不等,整齊劃一的舞姿背後是每天辛苦的練習。分會會長朱益成表示,元極舞是舞蹈家、武術家、醫學 家、氣功家們共同探索研究後,將元極功法和武術舞蹈融合在一起,融合了柔美、有勁和曼妙活潑,表現出動靜皆美,剛柔並濟的舞蹈。 元極舞表演團隊,紅衣白褲是標誌性打扮,舞蹈成員從50歲到80歲不等。(記者邵敏╱攝影)

周翔率領的肚皮舞團,由Blue Moon Bellydance company專業舞者和於點藝術中心學員組成,同樣在當天的中秋活動中帶來精彩演出。周翔親自編排的經典埃及類肚皮舞「一千零一夜」,以及黎巴嫩風格的舞蹈讓現場觀眾大飽眼福。此外,唯爾傑夫科技藝術中心的表演也是贏得掌聲一片。