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打砸搶 已成為新的瘟疫

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新冠疫情已經過去兩年多，隨著疫苗的普及，疫情已經降溫，人們生活逐漸步入正軌。然而加州打砸搶的大大小小案件不斷，似乎如瘟疫一般傳播到各地，層出不窮地影響著人們的生活。

近日，有網友分享南加州某大型超市內「零元購」的場景。兩名身著連帽衫的男子瘋狂將高檔酒塞入提袋中。面對眼前正在發生的，如此真實的犯罪行為，周圍民眾十分淡定，其中一些人拿起手機錄影，還有人繼續購物。這些人中，包括一名保安。

「零元購」對於洛杉磯居民已經不陌生。疫情以來，媒體和社交網路上充斥著大量這類視頻。從高檔商場到名牌店，再到超市，無一商家能幸免於難。難怪洛杉磯居民見怪不怪，即使「零元購」發生在眼前，也一臉淡定。

這樣淡定的背後，又隱藏了加州人多少辛酸。「零元購」已經不再稀奇，砸車窗、偷輪胎更是幾乎天天在發生。羅蘭岡某廣場，已經因為車窗被砸太過頻繁而「出名」。市民實在無可奈何，明明已經不在車內放貴重物品，還是難免車窗被砸的命運。

除了砸車窗，偷車輪胎也是見怪不怪，就連有鐵門的地下車庫也無法阻攔盜賊的身影，有居住在阿罕布拉市某高檔公寓的華裔女士稱，在那裡住了七年，頭一次被劫走車輪胎，令她大為震驚。

除了車輪胎、砸車窗，盜賊還會偷走催化轉化器。擺在外面的物品，凡是有利可圖的，無一能幸免於盜賊之手。

這些大大小小的盜竊、搶案，每天都在發生，像人們避之不及的瘟疫，傳遍大街小巷。然而與新冠疫情不同，後者已經有藥可醫，有疫苗可防，而加州這糟糕的治安目前卻無藥可醫。

加州47號提案，是縱容犯罪最有名的惡法。重罪輕判，輕罪不入獄，取消保釋金，盜取金額不超過950元都非屬重罪，罪犯第一天被抓，第二天放出來繼續作案。實際上，在該提案下，警察抓這些盜賊的動力也所剩無幾，因為即使抓到了也只是徒勞。該法律標榜可以每年減少1萬3000個刑犯，可節省1.5億元監獄費用，但實則苦了加州人民，代價太大。加州政府省錢，可不能這麼省。

洛杉磯檢察長賈斯康，不僅是上述法案的起草人之一。在他的領導下的洛縣司法新政，變得一團糟。包括對13項輕罪不起訴，縮短刑期等，給本已嚴重的社會治安雪上加霜。奈何洛縣人民兩次將其罷免失敗。目前距離賈斯康的四年任期過了還不到一半，再加上加州治安惡法非一時能改變，加州人民的苦日子恐怕還要持續幾年。

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