商家收穫滿滿 遊客盡興而歸

現場八大區塊幾十餘個攤位，提供民眾吃喝玩樂，其中特價商品區廣受歡迎。（記者邵敏╱攝影）

天普 市公園周末兩天熱鬧非凡，上萬華人在這裡度過了一個難忘的中秋佳節，幾十戶商家攤位收穫滿滿，眾多遊客更是盡興而歸。 白天熱浪逐漸散去，出來過節的人只增不減，人們抓緊假期最後時光，與家人、朋友共度佳節。（記者邵敏╱攝影）

9月11日（周日）下午六時左右，白天的熱浪逐漸散去，出來過節的人們只增不減。烤肉攤、小吃店前面排滿人群，滿街飄香，人們抓緊假期的最後時光，與家人、朋友共度佳節。眾多現場美食讓人垂涎欲滴，東瀛味日式燒鳥串、滑嫩美味的新疆羊肉串、香氣四溢的BBQ及韓國肉串，配著冰涼的波霸奶茶、鮮榨甘蔗汁等飲料，遊客直呼吃得十分過癮。

現場八大區塊幾十餘個攤位，提供民眾吃喝玩樂。其中特價商品區廣受歡迎，月餅折價銷售，原價47.98元一盒的月餅，現在一盒20元，兩盒30元，引來不少客人光顧。主打花旗參等產品的太子行攤位負責人戴女士表示，台灣生產的鮑魚賣得最好，賣了幾十箱，廣東人喜歡在中秋節聚餐，其中鮑魚這道菜必不可少，可以媲美月餅的地位。 眾多現場美食讓人垂涎欲滴，小吃店前面排滿人群。（記者邵敏╱攝影）

此外，園遊會中的燈籠彩繪區最受小朋友歡迎，攤位人群始終絡繹不絕，孩子們在父母的陪伴下，親手繪製一個屬於自己的燈籠；老人們在養生保健講座區聽講座，享受免費的健康檢查；極具特色的「拍照打卡區」，讓每一個普通遊客都有機會成為世界日報的新聞人物。免費的月餅拼盤大賞，主舞台上輪番上演的精彩表演，每個人都在為期兩日的中秋活動中收穫滿滿，盡興而歸。 「拍照打卡區」，讓每一個普通遊客都有機會成為世界日報的新聞人物。（記者邵敏╱攝影） 「拍照打卡區」，讓每一個普通遊客都有機會成為世界日報的新聞人物。（記者邵敏╱攝影）