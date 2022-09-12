我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

911恐攻事件21周年 拜登雨中獻花圈緬懷遇難者

通膨牌失效 共和黨奪參院陷苦戰 黨員內鬨募款困難

商家收穫滿滿 遊客盡興而歸

記者邵敏╱天普市報導
現場八大區塊幾十餘個攤位，提供民眾吃喝玩樂，其中特價商品區廣受歡迎。（記者邵敏╱攝影）
現場八大區塊幾十餘個攤位，提供民眾吃喝玩樂，其中特價商品區廣受歡迎。（記者邵敏╱攝影）

天普市公園周末兩天熱鬧非凡，上萬華人在這裡度過了一個難忘的中秋佳節，幾十戶商家攤位收穫滿滿，眾多遊客更是盡興而歸。

白天熱浪逐漸散去，出來過節的人只增不減，人們抓緊假期最後時光，與家人、朋友共度佳...
白天熱浪逐漸散去，出來過節的人只增不減，人們抓緊假期最後時光，與家人、朋友共度佳節。（記者邵敏╱攝影）

9月11日（周日）下午六時左右，白天的熱浪逐漸散去，出來過節的人們只增不減。烤肉攤、小吃店前面排滿人群，滿街飄香，人們抓緊假期的最後時光，與家人、朋友共度佳節。眾多現場美食讓人垂涎欲滴，東瀛味日式燒鳥串、滑嫩美味的新疆羊肉串、香氣四溢的BBQ及韓國肉串，配著冰涼的波霸奶茶、鮮榨甘蔗汁等飲料，遊客直呼吃得十分過癮。

現場八大區塊幾十餘個攤位，提供民眾吃喝玩樂。其中特價商品區廣受歡迎，月餅折價銷售，原價47.98元一盒的月餅，現在一盒20元，兩盒30元，引來不少客人光顧。主打花旗參等產品的太子行攤位負責人戴女士表示，台灣生產的鮑魚賣得最好，賣了幾十箱，廣東人喜歡在中秋節聚餐，其中鮑魚這道菜必不可少，可以媲美月餅的地位。

眾多現場美食讓人垂涎欲滴，小吃店前面排滿人群。（記者邵敏╱攝影）
眾多現場美食讓人垂涎欲滴，小吃店前面排滿人群。（記者邵敏╱攝影）

此外，園遊會中的燈籠彩繪區最受小朋友歡迎，攤位人群始終絡繹不絕，孩子們在父母的陪伴下，親手繪製一個屬於自己的燈籠；老人們在養生保健講座區聽講座，享受免費的健康檢查；極具特色的「拍照打卡區」，讓每一個普通遊客都有機會成為世界日報的新聞人物。免費的月餅拼盤大賞，主舞台上輪番上演的精彩表演，每個人都在為期兩日的中秋活動中收穫滿滿，盡興而歸。

「拍照打卡區」，讓每一個普通遊客都有機會成為世界日報的新聞人物。（記者邵敏╱攝影...
「拍照打卡區」，讓每一個普通遊客都有機會成為世界日報的新聞人物。（記者邵敏╱攝影）
「拍照打卡區」，讓每一個普通遊客都有機會成為世界日報的新聞人物。（記者邵敏╱攝影...
「拍照打卡區」，讓每一個普通遊客都有機會成為世界日報的新聞人物。（記者邵敏╱攝影）

周日禮品豐富，核桃市市民Lily一家三代前來參加中秋活動，幸運地抽中由南加州大學亞凱迪亞醫院（ USC Arcadia Hospital ）贊助的100元獎券；另外，當天的抽獎活動截稿前已送出兩台電視。

烤肉攤生意火爆，滿街飄香。（記者邵敏╱攝影）
烤肉攤生意火爆，滿街飄香。（記者邵敏╱攝影）
特價商品區廣受歡迎，月餅折價銷售，引來不少客人光顧。（記者邵敏╱攝影）
特價商品區廣受歡迎，月餅折價銷售，引來不少客人光顧。（記者邵敏╱攝影）

加州大學 亞凱迪亞 天普

上一則

張亞中與僑胞座談 推動兩岸關係緩和

下一則

迪士尼米奇小鎮改建 明年初重開

延伸閱讀

世界晚報╱華翁中秋集體看辣妹艷舞 醫「能增加免疫力」

世界晚報╱華翁中秋集體看辣妹艷舞 醫「能增加免疫力」
波蘭跆拳公開賽台灣奪雙金 慶功吃烤肉補過中秋

波蘭跆拳公開賽台灣奪雙金 慶功吃烤肉補過中秋
南加中秋園遊會熱鬧續攤 精彩節目、免費禮物等你來

南加中秋園遊會熱鬧續攤 精彩節目、免費禮物等你來
緬街中秋遊行 多族裔起舞

緬街中秋遊行 多族裔起舞
天普市「中秋園遊嘉年華」萬人好嗨 人潮入夜不息

天普市「中秋園遊嘉年華」萬人好嗨 人潮入夜不息
民眾同歡嗨中秋 好禮一波波

民眾同歡嗨中秋 好禮一波波

熱門新聞

籌碼被搶的受害人前往的賭場，自7月中旬開始籌碼優惠活動。（圖片由受害者提供）

台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒

2022-09-04 21:33
河濱縣警局突擊行動。（警方提供）

因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠

2022-09-07 19:13
這款月餅售價13.49元。（記者陳開╱攝影）

通膨影響 南加好市多月餅熱銷

2022-09-05 14:46
近幾年火爆螺螄粉的酸筍味道可謂一騎絕塵，有華人甚至不堪忍受而搬家。（讀者提供）

鄰居1個月吃40碗螺螄粉 華人難忍臭味憤而搬家

2022-09-03 02:13
女歌手穿丁字褲出演，慘遭觀眾脫褲，鹹豬手不斷。（Twitter）

世界晚報╱女歌手穿丁字褲出演 遭觀眾脫褲 鹹豬手不斷

2022-09-04 22:11
洛杉磯溫莎山區大車禍的瘋狂車速130英里。（監控視頻）

洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里

2022-09-10 15:11

超人氣

更多 >
傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份

傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份
英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特

英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特
非裔學生偷酒 店家卻被全校罵種族歧視 法院判校方賠3659萬

非裔學生偷酒 店家卻被全校罵種族歧視 法院判校方賠3659萬
李易峰私密床照瘋傳 爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年

李易峰私密床照瘋傳 爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年
伊麗莎白二世靈柩運抵愛丁堡 沿途民眾含淚送別

伊麗莎白二世靈柩運抵愛丁堡 沿途民眾含淚送別