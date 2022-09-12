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美西華人學會 賀德芬痛批蔡英文論文門

記者陳懿／聖蓋博市報導
賀德芬教授主講「探究台灣現實中的論文門」。(記者陳懿／攝影)
賀德芬教授主講「探究台灣現實中的論文門」。(記者陳懿／攝影)

美西華人學會在9月11日邀請台大法學院名譽教授賀德芬舉辦特別講座，主講「探究台灣現實中的論文門」。賀德芬一向以敢說直言著稱，2019年屢次指控現任總統蔡英文的博士論文及學位造假，被蔡英文向法院提告「妨害名譽」。

賀德芬認為蔡英文假論文事件中，最為嚴重的是蔡英文破壞了政治人物在台灣人民心中的誠信，這將台灣的明主自由放置危險中。因為如果連學位、論文都可以造假欺騙，那人民如何相信國家的最高領袖。

從70年代開始賀德芬在台大以及台灣各大學校園內提倡「學術自由理念」，要求由憲法保障透過研究、講學等方式探索真理的自由。

賀德芬表示，在得知蔡總統的論文和學位有造假的嫌疑後感到十分氣憤，她說：「當我得知這個消息時真的很心痛，學術自由並不代表毫無限制」。於是她召開批判蔡英文的記者會，提到無法得見其博士論文的內容，請蔡英文主動說明。

在講座中，賀德芬整理出蔡英文公布的證書，並表示三張都為不同的影印版本，有偽造的嫌疑。她也大膽直言蔡英文從1983年開始就蓄意積極的以謊言營造自己的天才形象，以「敢、霸、狠」的行為違法亂紀。她還開玩笑說：「如果蔡英文沒有這個學位，那她頂多是海霸王的總經理」。

最後，賀德芬用「從論文門到竊國門」八字總結講座，她呼籲學術界必須做自我反省，不該讓學術自由變成選戰的工具。

蔡英文 華人

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