巴沙迪那玫瑰公主選拔 韓裔皇后Nadia Chung加油打氣

2023的玫瑰皇后皇冠。（記者趙健／攝影）

一年一度的巴沙迪那（Pasadena）玫瑰公主甄選活動於9月10日在玫瑰皇宮隆重開啟。前任玫瑰公主團成員到場協助，幫助參選者們熟悉面試 流程。

當天有眾多花季少女盛裝打扮，報名參加第一輪甄選。上午9時30分，玫瑰皇宮門口已大排長龍，等待入場。在每位參選者登記之後，需上交自己隨身攜帶的電子設備，在面試廳門口等待面試通知。期間，前任公主團成員們在現場與參選者們進行交流，分享經驗。每位參選者在被領入面試大廳後，僅有15秒的時間向評委們進行自我展示。

（視頻來源：記者趙健）

不少參選者表示，面試的過程令人非常緊張，要在這麼短時間內介紹自己很具挑戰。

玫瑰公主的第一輪甄選結束後，將於9月12日舉行第二輪甄選。之後，玫瑰花車組委會將於9月27日公布最後進入決賽的25位選手，而玫瑰公主團的人選名單將於10月3日公布，並於10月25日揭曉2023年的玫瑰皇后的人選。每一位玫瑰皇后或公主都將獲得7500元的教育獎學金，並擔任玫瑰花車遊行 、玫瑰錦標賽、巴沙迪那社區和大洛杉磯地區大使。

據玫瑰花車組委會介紹，2023年玫瑰遊行的的主題是「Turning the Corner」（轉角），意為新的契機、新的希望——在新的一年裡，無論是獨自上路，還是與家人、朋友以及社區一起，我們都在超越自己。

2022韓裔 玫瑰皇后Nadia Chung分享了自己當時參選的經驗，「我記得當時面試時自己超級緊張，不知道要如何在15秒內向評委展示自己是什麼樣的人。但同時，緊張意味著在意，這是一件很好的事。不需要追求完美，而是要做自己，展示自己重要的方面是什麼，以及什麼對自己最重要。」Nadia還說，「自己過去一年的生活發生了巨大的變化：結交了新的朋友，並有機會去了解社區工作中的更多樣一面。」