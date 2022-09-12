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加拿大華人聯合總會 洛杉磯工作站成立

洛杉磯訊
加拿大華人聯合總會洛杉磯工作站成立。（加拿大華人聯合總會提供）
加拿大華人聯合總會洛杉磯工作站成立。（加拿大華人聯合總會提供）

加拿大華人聯合總會洛杉磯站（CCSA Los Angeles Station）成立儀式於9日在聖蓋博舉辦。來自加拿大、日本、墨西哥及洛杉磯本地的賓客齊聚。主辦方希望後疫情時代，通過洛杉磯站的成立，推動為華人社區的交流與合作打下良好的基礎。

加拿大華人聯合總會會長牛華致辭表示，洛杉磯站的成立也是美國的第一站，未來會繼續在其他城市設立分站。讓加拿大社區與洛杉磯以及全美華人社區緊密互動，推動未來的經貿合作。更望遠全球，將視野拓寬至日本及墨西哥，當然包含中國在內的五個國家未來的合作。

奉商總會會長朱俊英表示，加拿大華人商會與美國商會是兄弟商會，經常會有商務活動，這次牛華會長率領加拿大華人聯合總會8人前來洛杉磯，參加洛杉磯站成立儀式外，還特別有一些與超市相關的產品項目。更希望在美國、加拿大、墨西哥、日本等地，多多促進商務活動。

加拿大華人聯合總會洛杉磯工作站站長David 表示，非常榮幸成為洛杉磯站站長，作為橋梁紐帶，將加拿大的華人市場與洛杉磯聯合在一起，促進友誼的增長外，積極促進商機。全美浙江總商會會長林光、美國華人社團大聯盟執行主席孫英麗，美國華人企業家商會長王長勝等致辭祝賀。

洛杉磯 華人 加拿大

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