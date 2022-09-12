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全美台聯會年會 羅智強、孫亞中、賀德芬、彭文正談台灣前途

記者啟鉻／聖蓋博報導
部分與會者與彭文正（左二）合影。（記者啟鉻／攝影）
部分與會者與彭文正（左二）合影。（記者啟鉻／攝影）

全美台灣同鄉聯誼會第44屆年會9日至11日在聖蓋博喜來登酒店舉行，年會主題是「和平奮鬥救中華民國」，邀請演講嘉賓做主題演講，包括：台北孫文學校張亞中校長、前台大教授賀德芬、前台北市議員羅智強、以及前台大賀德芬教授、彭文正教授等。在年會中分別表達對台灣前途的關心，以及對蔡英文論文門仍窮追不捨。

李秉信是全美同鄉聯誼會前會長，本次年會活動發言人。他表示，本屆年會舉辦，有著特殊的歷史背景，即民進黨政府宣稱台美關係愈來愈近，而兩岸關係卻到了劍拔弩張的地步。在美台籍人士更擔心、謹慎。美國人是否利用台灣升級兩岸的衝突獲取最大利益，但最後埋單的是台灣人民。所以這次年會主題是：「和平奮鬥救中華民國」。

在全美台灣同鄉聯誼會第44屆年會晚宴上，國民黨前台北市議員羅智強發表演講，提到他正在開始「總統聽見100天計畫」他表示，演講主題報告這項他的新計畫。展開100天聽見之旅，從美國到台灣，從街頭到巷尾，好好聽聽大家對三個方面給予他的建議。

對於他投入總統大選的各個方面看法；蒐集大家對於台灣未來前方的路怎麼走的政見，將主從位置顛倒過來，比如你是總統，最希望幫台灣做些什麼，他起到代言作用。他說，目前他已經替大家發表了五個總統政見，即平反中天電視，平反新聞自由；把保密30年的疫苗合約解密；把蔡英文保密30年的真本論文資料解密；會修復「九二共識」盡量促成兩岸盡量回到和平正軌；重新發展大家認為綠能的核能。

最後，就是如何在2024年促成良性的政黨輪替。台灣目前面臨民主崩壞，兩岸兵凶戰危，大家面臨的生活挑戰，希望能齊心協力促成政黨輪替，將台灣面臨危機解除。

彭文正教授說，他是台灣歷史上空前絕後被台灣檢方起訴誹謗總統的平民百姓。因為追查蔡英文論文門，遭到台灣官方通緝，成為「通緝犯」。他表示，他目前涉及論文門身負14個官司，六個在英國，八個在台灣，他認為現在蒐集有足夠證據，準備對英國倫敦大學提出訟訴。

部分與會者與賀德芬（左二）合影。（記者啟鉻／攝影）
部分與會者與賀德芬（左二）合影。（記者啟鉻／攝影）
部分參與者與羅智強（左一）合影。（記者啟鉻／攝影）
部分參與者與羅智強（左一）合影。（記者啟鉻／攝影）
張亞中（右）與與會者謝宗煌合影。（記者啟鉻／攝影）
張亞中（右）與與會者謝宗煌合影。（記者啟鉻／攝影）

蔡英文 中華民國 英國

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