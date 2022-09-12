迪士尼米奇小鎮改建 明年初重開

迪士尼米奇小鎮（Mickey's Toontown）效果圖。（取自迪士尼官網）

在安那罕會展中心（Anaheim Convention Center）D23博覽會期間，迪士尼樂園 （Disney land）推出了米奇小鎮（Mickey's Toontown）的比例模型，詳細說明了改造計劃。

重新構想的米奇小鎮，包括首個以米老鼠為主題的遊樂設施和兒童乾濕遊樂區，小鎮核心將是El Capitoon劇院，它是佛羅里達州迪士尼好萊塢城中米奇和米妮極速鐵路（Mickey and Minnie’s Runaway Railway ）的入口。極速鐵路將引領乘客進入米老鼠最新卡通短片「完美野餐」（Perfect Picnic）的動畫世界。劇院大廳展覽將展示來自卡通世界的道具和服裝，包括高爾夫球桿、碼數標記和 1941 年由米奇和布魯托（Pluto）主演的「Canine Caddy」電影海報。

Toontown入口附近的Centoonial公園噴泉互動水上游樂區將在白天和晚上定時表演，噴泉盆中的蛤蜊、花朵和卡通魚的嘴裡會噴出水來，米奇將在噴泉頂部以高舉米妮的姿勢出現。Cafe Daisy將成為新的飲食餐區。此外，以布魯托（Pluto）為主題的Good Boy Grocers Market將出售外帶飲料和小吃。

在小鎮的另一邊，古飛屋（Goofy's House) 和唐老鴨船將成為新的兒童遊樂區。古飛 將被重新改造為糖果製作店，唐老鴨船則稱為水上遊樂園區。草地遊樂區中間特別種下了一棵夢想樹，靈感來自迪士尼創始人華德迪士尼（Walt Disney），在他的家鄉密蘇里州馬瑟琳 (Marceline) 曾經夢想過的那棵樹。

Toontown小鎮中的Roger Rabbit's Car Toon Spin和the Gadget Go Coaster仍將保留。過山車將煥然一新，並可能有一個新的名稱和背景故事。 米奇和米妮之家也將作為見面會合影地點回歸。

迪士尼將在2022年暫時關閉南加橙縣迪士尼樂園裡的米奇小鎮以便重建，新園預計在2023年初與民眾見面。