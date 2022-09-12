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洛杉磯Bottega Louie獲最上鏡餐廳 最值得拍照列第二

編譯組／綜合報導
位於洛杉磯市中心的Bottega Louie餐廳，名列美加地區61間最「上鏡」，也就是最值得拍照的餐廳第二名。（取材自餐廳官網）
位於洛杉磯市中心的Bottega Louie餐廳，名列美加地區61間最「上鏡」，也就是最值得拍照的餐廳第二名。（取材自餐廳官網）

KTLA電視台報導，位於洛杉磯市中心的Bottega Louie餐廳，名列美加地區61間最「上鏡」，也就是最值得拍照的餐廳第二名。該餐廳以義大利美食、早餐和甜點廣為人知。

這項評比，是根據用戶在Yelp上分享照片數量而定。截至8月1日，用戶在Yelp上，已分享該餐廳約3萬1000多張照片。Yelp Elite評論員Lisa M寫道，「我認為食物非常好，甜點和馬卡龍很貴，但製作精美。」該餐廳還在西好萊塢設有第二家分店。

洛杉磯市中心Bottega Louie餐廳，馬卡龍和甜點製作精美。（取材自餐廳官...
洛杉磯市中心Bottega Louie餐廳，馬卡龍和甜點製作精美。（取材自餐廳官網）

除這家餐廳外，被評選為美加地區十大上鏡餐廳第一名，是拉斯維加斯的Bacchanal Buffet，Yelp上有3萬2658張照片。

第三名是夏威夷檀香山的丸龜烏龍麵（Marugame Udon），有1萬7500張照片。

緊接著是芝加哥Gril & The Goat、紐約市的Katz's Delicatessen、華府的Founding Farmers、紐奧良的Acme Oyster House、波特蘭的Screen Door Eastside、西雅圖的Piroshky Piroshky，與邁阿密的Versailles Restaurant等。

義大利 紐約市 波特

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