橙僑主任蕭蓓如：明年恢復搭橋計畫

橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如接受本報專訪。（記者蕭迪玉/攝影）

橙縣 華僑文教服務中心主任蕭蓓如，就任以來透過線上及實體活動，積極與僑界互動，她接受本報專訪時強調，今後將結合橙縣、聖地牙哥 台僑的力量走向主流，以民間草根參與行動，爭取國際上對台灣的支持。

2014年到2019年期間，蕭蓓如首度由僑委會外派到佛羅里達州的駐邁阿密台北經濟文化辦事處，負責整個佛州及波多黎各的僑務工作。她說，邁阿密是前進中南美洲的樞紐，台僑人數雖不多，但深耕主流，從當地飛機場仍高懸中華民國 國旗即可見一斑。

返台後蕭蓓如擔任僑生處科長，服務範圍包括海外青年英語服務營，經常接觸二代、三代的台裔青年。她坦言，剛到台灣中南部山區教英文的志工，有人抱怨不會用傳統廁所，也有人嫌早餐不合口味，等他們慢慢熟悉當地環境後，社交媒體上公開的怨言，就變成充滿感情的敘述，甚至有人要求隔年再度參加。而在防疫政策期間，僑委會也為持外國護照的僑青，向衛生福利部提出專案申請，讓他們獲准入境擔任英語志工。

蕭蓓如從僑生及僑青身上，見證跨境交流對年輕人的影響。她指出，由僑委會提供機票補助的搭僑計畫，安排台灣的大學生來美國參訪，了解台僑在異地留學、創業的經歷，其中有一位學生因而對外交工作產生興趣，後來還申請到AIT（美國在台協會）實習。明年橙僑中心將恢復因疫情中斷的搭僑計畫，鼓勵台美兩地青年走出舒適圈。

蕭蓓如已出席不少橙縣、聖地牙哥的僑社活動。她認為，橙縣和聖地牙哥是地靈人傑的好地方，今後將整合本地專業人才，採用線上與實體並進，透過僑委會的交流平台，鼓勵海外菁英組團回台訪問，也促成台灣專業人士來此地考察，鏈接台商與國內產業。

在僑教方面，將結合台灣智能產業的力量，向美國主流社會推展優質華語文教學資源，以爾灣中文學校及富樂頓中文學校的台灣華語文學習中心為基礎 ，下一步將在聖地牙哥增設台灣華語文學習中心。同時，也將爭取讓華語文學習中心學員參加英語服務營及環島旅遊，實地體驗台灣最美的風土人情。

蕭蓓如最近重新規畫橙僑的公共空間，更符合僑團辦活動的需求，她指出，橙僑中心除有豐富的書籍館藏，還有免費的華語文教學資源、文化百寶箱、中文桌遊、扯鈴、布袋戲戲偶、歷代傳統服飾等資源可供僑團使用。台灣文創產業的發達，也反映在僑委會的出版品上，例如依據生肖所設計的手工燈籠及紙藝，除了提供給中文學校之外，也可做為退休老人的手藝材料。橙僑中心目前除了星期一休館之外，每天上午10時至下午6時均對外開放，蕭蓓如說：「歡迎鄉親們多來中心走走與交流！」。