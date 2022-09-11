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溫莎山5屍6命車禍 肇事者時速確認130哩

記者丁曙／綜合報導
洛杉磯溫莎山區大車禍的瘋狂車速130哩。（監控視頻）
洛杉磯溫莎山區大車禍的瘋狂車速130哩。（監控視頻）

據「洛杉磯時報」10日披露的法庭文件稱，在導致五人死亡（其中一名孕婦）的洛杉磯溫莎山（Windsor Hills）重大車禍，碰撞前剎那間，肇事車的速度達到了時速130哩（130 mph）。

根據9月9日本周五提交的最新法庭文件，8月4日下午在溫莎山一個繁忙的十字路口，來自德州的註冊女護士妮可林頓（Nicole Linton）駕車撞上了多輛轎車釀成重大車禍，被控六項謀殺罪。

針對被告的律師提出的動議辯稱，她在撞車前已失去了知覺，洛杉磯縣檢察官辦公室反駁，妮可林頓「在開車時是有意識和故意的」（conscious and deliberate in her driving）。

警方最初估計，8月4日下午1時30分後，在拉布雷亞大道（La Brea）和斯勞森大道（Slauson）的交叉口，妮可林頓撞上多輛汽車時的車速為時速90英里。然而，周五的法庭文件說，「進一步的分析顯示，她在撞擊時的速度實際上是時速130哩，並且她在撞車前5秒鐘踩下了油門，從122哩／小時加速到130哩／小時」。

檢察官說，對肇事的賓士車（Mercedes-Benz）記錄的數據和監控視頻的分析表明，林頓當時「完全控制了駕駛盤，保持方向盤的傾斜，以使她的座車直接駛向擁擠的十字路口。」

洛杉磯溫莎山區大車禍肇事者妮可林頓（Nicole Linton）。（法庭圖片共享...
洛杉磯溫莎山區大車禍肇事者妮可林頓（Nicole Linton）。（法庭圖片共享）

洛杉磯 車禍 檢察官

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