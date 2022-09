溫莎山5屍6命車禍 肇事者時速確認130哩

洛杉磯溫莎山區大車禍的瘋狂車速130哩。(監控視頻)

據「洛杉磯 時報」10日披露的法庭文件稱,在導致五人死亡(其中一名孕婦)的洛杉磯溫莎山(Windsor Hills)重大車禍 ,碰撞前剎那間,肇事車的速度達到了時速130哩(130 mph)。

根據9月9日本周五提交的最新法庭文件,8月4日下午在溫莎山一個繁忙的十字路口,來自德州的註冊女護士妮可林頓(Nicole Linton)駕車撞上了多輛轎車釀成重大車禍,被控六項謀殺罪。

針對被告的律師提出的動議辯稱,她在撞車前已失去了知覺,洛杉磯縣檢察官 辦公室反駁,妮可林頓「在開車時是有意識和故意的」(conscious and deliberate in her driving)。

警方最初估計,8月4日下午1時30分後,在拉布雷亞大道(La Brea)和斯勞森大道(Slauson)的交叉口,妮可林頓撞上多輛汽車時的車速為時速90英里。然而,周五的法庭文件說,「進一步的分析顯示,她在撞擊時的速度實際上是時速130哩,並且她在撞車前5秒鐘踩下了油門,從122哩/小時加速到130哩/小時」。