美台灣同鄉聯誼會年會 盼兩岸和平

張亞中（右）與與會者謝宗煌合影。（記者啟鉻／攝影）

全美台灣同鄉聯誼會第44屆年會9日至11日在聖蓋博 喜來登酒店舉行，年會主題是「和平奮鬥救中華民國 」，來自全美24個分會代表匯聚一堂，會期三天。希望海峽兩岸和平無戰事，中華民國明天會更好。

主辦者於10日還邀請演講嘉賓做主題演講，包括：台北孫文學校張亞中校長、前台大教授賀德芬、前台北市議員羅智強、以及前台大賀德芬教授、彭文正教授等。

聯邦國會眾議員 趙美心、聖蓋博市市長丁言愉、市議員、前全美台聯會前會長吳程遠當天等到場祝賀。國民黨現任主席朱立倫通過視訊祝大家中秋快樂，年會圓滿成功。

全美台灣同鄉聯誼會第43屆會長陳健芬表示，年會主題是「和平奮鬥救中華民國」，這是一個非常嚴肅主題。世界和平是許多許多人的期望，大家可以安居樂業平安生活，工作。兩岸的和平是兩岸人民共同的期望，她表示，溝通是很重要的，現在兩岸缺乏良性溝通，海峽兩岸的局勢非常緊張，她誠懇期盼全美台灣同鄉聯誼會能成為溝通的橋樑。她說，2022年11月，台灣將舉行九合一縣市長選舉，希望藍軍團結，鄉親們可以在電話上拉票，也盡量返回台灣投票。年會當天也是華人傳統中秋節，她祝大家中秋節快樂。