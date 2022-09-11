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亞太裔民選官員峰會逾70政要出席 力促團結

記者王若然／蒙特利公園市報導
API Coalition主席李建（Andy Li）。（記者王若然／攝影）
API Coalition主席李建（Andy Li）。（記者王若然／攝影）

加州亞太裔民選官員峰會（Southern California API Elected Official Summit）10日在蒙特利公園市（Monterey Park）舉辦。超過70名南加州民選官員參加。大家聚集在一起，相互認識，對政治發表己見，促進了亞太裔政要的交流和團結。

會議中，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）發來視頻演說。國會議員趙美心（Judy Chu）、聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu），加州主計長余淑婷（Betty Yee）等聯邦、加州政府高官出席了當天的活動。洛縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）也出席。

當天峰會分為兩部分，一是各位民選官員相互認識交流，二是晚宴。交流過程中，分為三個團體，分別是洛杉磯縣民選官員交流區，橙縣和范杜拉縣、聖地牙哥縣民選官員交流區，還有社區領袖交流區。

其中洛杉磯縣的民選官員出席人數最多，包括市議員、教委、水區理事等都到場支持。

洛縣警局局長維拉紐瓦說，這是一個特別的時刻，大家可以聚在一起討論當下熱點話題。他說，對於亞裔，社區安全和遊民問題是他們最關心的。遊民問題已經傷害到眾多亞裔商業的發展。維拉紐瓦說，最近洛縣境內的盜竊案增多，因為疫情過去後，大家返工，罪犯也開始出動。

加州主計長余淑婷說，亞太裔官員們有機會聚在一起，很有意義，這兩三年來因為疫情，大家很少有機會相聚。疫情下亞裔面臨仇亞事件等挑戰。正好藉此機會，大家可以集思廣益，商討對策。

南加州亞太裔民選官員峰會是由API Coalition主辦的，贊助方包括Civic Leadership USA（CLUSA）。根據CLUSA主席朱偉人，這是API Coalition在南加州地區第一次舉辦這樣的亞太民選官員峰會。今年5月，在舊金山也舉辦過類似的峰會，當時也有很多民選官員參加，十分成功。實際上，API Coalition成立才一年，其主旨是為了加強亞太裔官員的交流合作。

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美國第一位亞裔、也是華裔市長陳李琬若（Lily Lee Chen )出席峰會並做...
美國第一位亞裔、也是華裔市長陳李琬若（Lily Lee Chen )出席峰會並做自我介紹。（記者王若然／攝影）
聯邦眾議員劉雲平在會上做自我介紹。（記者王若然／攝影）
聯邦眾議員劉雲平在會上做自我介紹。（記者王若然／攝影）

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