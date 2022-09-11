卡魯索竸選洛市長 訪華埠強調要變更好

僑界人士與卡魯索（右五）合影。（記者張庭瑜╱攝影）

洛杉磯 市市長候選人卡魯索（Rick Caruso），7日在羅省中華總商會主席莊佩源（Chester Chong）陪同下，在華埠和亞裔社區代表和居民見面，提到他的移民 背景，以及他為什麼堅信洛市必須改變的理由。

卡魯索表示，亞裔社區是洛市的中流砥柱，對於華人社區支持他，他非常感謝。他分享近期在洛市觀察到的所見所聞，像仇恨犯罪率暴升180%，有4萬4000人流落街頭，相比紐約的1萬4000人及96%庇護率，洛市僅有30%，這是因為民選官員錯誤的選擇，讓年輕人普遍無法買房、養家糊口。

卡魯索提及他的祖父母移民到這裡時，沒有錢，不懂當地語言，但跟許多新移民一樣懷抱著美國夢，從園丁開始做起。他從小搭著爺爺的園藝車到處走，認識洛杉磯的每一處。美好的回憶至今仍讓他十分懷念，也不禁懷疑換作是今天的時空背景，他們是否還能負擔起同樣的房子及生活。也強調這樣的童年經驗讓他堅信洛市必須改變，儘管再艱難，他也想把社區還給民眾，讓社區警察獲得該有的尊重及資源，也讓罪犯們遵紀守法。而他也曾透過與洛縣警方合作，雇用了800名警員，減少了30%犯罪率，並徹底改革了警察的紀律程序。

席間民眾提問洛市將在2028舉辦夏季奧運會、2026舉辦世界杯，而城市內不論是地鐵 或城市都似乎還沒準備好。卡魯索對此表示，他已在競選網頁中條列出詳細計畫案，如宣布進入緊急狀態，讓市議會組建團隊，解決市容和流浪漢等問題。

提及在與兒子搭乘地鐵及市區審查的路上，注意到了地鐵治安問題，也在市中心的婦女中心發現驚人數據，竟然有1萬3000名婦女流落街頭。婦女中心還收留近5千人。認為現任官員的消極態度，讓他感到憤怒及失望。他對在場人士承諾，上任第一年就會設立300個庇護床位，建設低收入住宅，讓洛市重回安全乾淨的面貌。