鑽石吧長青會慶中秋400人歡聚 疫情以來人數最多、氣氛最熱烈
鑽石吧長青會8日在鑽石吧中心舉辦盛大中秋慶會，來自聖蓋博谷東區400多位長輩歡聚一堂，提前共慶佳節，同時表彰2022年度模範父親和各班班長及義工教師。7、8、9三個月的壽星們分享生日蛋糕與快樂，大家盡情表演才藝，台上台下一起鍛鍊身體，來賓每人一盒月餅，三個小時活動高潮迭起，歡快淋漓。
這是疫情以來長青會人數最多、氣氛最爲熱烈的一次長輩大聚會。長輩們久別重逢，興奮無比，現場處處鮮花，不少人盛裝出席。書法和繪畫同學的作品高高掛起，盛開的牡丹、玫瑰，靜肅的春蘭、秋菊，還有靈動的鴨子和鴛鴦水中嬉戲，展現長輩們在疫情期間滿滿的藝術學習成果；各種筆風的「明月幾時有」，「千里共嬋娟」等書法習作，配合即將到來的中秋佳節恰到好處。
長青會榮譽理事長施吾庠表示，長青會會員們樂觀而堅韌地度過了疫期，長青會不但在疫情期間通過網上教學和活動等方式，維持長輩們的日常聯繫和身心健康，減少晚輩們的後顧之憂。而且長青會規模繼續壯大，現在所有的興趣班和周日活動已幾乎全部恢復如常，還增設更多的興趣班，會員還在繼續增長當中。他特別感謝長青會義工和老師們的長期辛苦付出。
除自娛自樂，長青會也積極參與地方選舉活動，鼓勵華人參選。當天特別邀請佟儀、鄧嘉猷、李敏妮、趙百淳等學區教委和市議員競選人以及水區民選官員一起參加活動，向長輩選民們介紹今年11月的地方選戰和與民生息息相關的議題。
長青會多年持續舉辦的年度好父親、好岳父、好公公評選活動，今年由李偉光、蘇義雄、羅知平三位獲得殊榮，並在當天接受表彰。李偉光年近五旬來美生活，一切從頭學起，常年辛苦打工，學習各種技能，讓家人安心生活，孩子學有所成，退休之後堅持不懈，老有所學，老有所為，自樂娛人；蘇義雄70年代從台灣來美留學，獲得公共衛生博士學位，長期從事愛滋病研究相關的資料統計和電腦分析，同時熱心台灣社團公益，曾擔大巴爾的摩台灣同鄉會會長，和馬里蘭FAPA會長和全美台灣同鄉會秘書長；羅知平早年為孩子教育放棄香港穩定生活，獨闖關島，一切從頭開始，長年在酒店工作，毫無怨言，為後輩的學有所成立下汗馬功勞。
施吾庠表示，長青會人才濟濟，每位長輩都有精彩的人生故事。他祝願長輩們中秋安康，快樂每一天。
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