鑽石吧長青會慶中秋400人歡聚 疫情以來人數最多、氣氛最熱烈

鑽石吧長青會400多位長輩歡聚一堂，提前共慶中秋佳節，三個小時活動高潮迭起，歡快淋漓。（記者楊青/攝影）

鑽石吧 長青會8日在鑽石吧中心舉辦盛大中秋慶會，來自聖蓋博谷東區400多位長輩歡聚一堂，提前共慶佳節，同時表彰2022年度模範父親和各班班長及義工教師。7、8、9三個月的壽星們分享生日蛋糕與快樂，大家盡情表演才藝，台上台下一起鍛鍊身體，來賓每人一盒月餅，三個小時活動高潮迭起，歡快淋漓。

長青會長輩們切蛋糕慶祝生日。（記者楊青╱攝影） 鑽石吧長青會400多位長輩歡聚一堂，大家盡情表演才藝，臺上臺下一起鍛鍊身體。（記者楊青/攝影）

這是疫情 以來長青會人數最多、氣氛最爲熱烈的一次長輩大聚會。長輩們久別重逢，興奮無比，現場處處鮮花，不少人盛裝出席。書法 和繪畫同學的作品高高掛起，盛開的牡丹、玫瑰，靜肅的春蘭、秋菊，還有靈動的鴨子和鴛鴦水中嬉戲，展現長輩們在疫情期間滿滿的藝術學習成果；各種筆風的「明月幾時有」，「千里共嬋娟」等書法習作，配合即將到來的中秋佳節恰到好處。

各班班長和義工教師受到表彰。（記者楊青/攝影）

長青會榮譽理事長施吾庠表示，長青會會員們樂觀而堅韌地度過了疫期，長青會不但在疫情期間通過網上教學和活動等方式，維持長輩們的日常聯繫和身心健康，減少晚輩們的後顧之憂。而且長青會規模繼續壯大，現在所有的興趣班和周日活動已幾乎全部恢復如常，還增設更多的興趣班，會員還在繼續增長當中。他特別感謝長青會義工和老師們的長期辛苦付出。

趙百淳（左一起）、李敏妮、、鄧嘉猷、佟儀等學區教委和市議員競選人以及水區民選官員一起應邀參加長青會中秋歡聚活動。右二為長青會榮譽理事長施吾庠。向長輩選民介紹11月地方選戰和與民生息息相關的議題。（記者楊青╱攝影）

除自娛自樂，長青會也積極參與地方選舉活動，鼓勵華人參選。當天特別邀請佟儀、鄧嘉猷、李敏妮、趙百淳等學區教委和市議員競選人以及水區民選官員一起參加活動，向長輩選民們介紹今年11月的地方選戰和與民生息息相關的議題。

李偉光、蘇義雄、羅知平（前排）三位獲得模範父親殊榮並在當天接受表彰。長青會榮譽理事長施吾庠（後左）和核桃谷聯合學區教委會副主席佟儀（右）頒獎。（記者楊青/攝影）

長青會多年持續舉辦的年度好父親、好岳父、好公公評選活動，今年由李偉光、蘇義雄、羅知平三位獲得殊榮，並在當天接受表彰。李偉光年近五旬來美生活，一切從頭學起，常年辛苦打工，學習各種技能，讓家人安心生活，孩子學有所成，退休之後堅持不懈，老有所學，老有所為，自樂娛人；蘇義雄70年代從台灣來美留學，獲得公共衛生博士學位，長期從事愛滋病研究相關的資料統計和電腦分析，同時熱心台灣社團公益，曾擔大巴爾的摩台灣同鄉會會長，和馬里蘭FAPA會長和全美台灣同鄉會秘書長；羅知平早年為孩子教育放棄香港穩定生活，獨闖關島，一切從頭開始，長年在酒店工作，毫無怨言，為後輩的學有所成立下汗馬功勞。

施吾庠表示，長青會人才濟濟，每位長輩都有精彩的人生故事。他祝願長輩們中秋安康，快樂每一天。