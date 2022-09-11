汪峰導師蘭天洋 來美推廣中國戲曲、流行音樂
曾指導過歌手汪峰和張韶涵的中國聲樂教育家蘭天洋，赴美推廣中國戲曲和流行音樂教育。他在8日的記者會上表示，他將會把對中國戲曲和流行樂研究心得，分享給更多在美國的華人和外國人。
蘭天洋曾經是中國音樂競技節目「歌手」的節目聲樂總監和聲樂指導，也是芒果TV「乘風破浪的姐姐」第一季點評嘉賓。他表示，他自幼學習音樂，1998年正式開始研究流行演唱教學法，經他輔導的學員常會在各大比賽晉級問鼎前三甲，他因此被網友尊稱為「新生代歌手導師」「聲樂界金牌教練」等。經過他對中國戲曲多年的研究發現，傳統戲曲對標流行樂完全不違和。中華戲曲幾千年，越劇黃梅戲等都是當時的流行音樂。京劇的生旦淨末丑唱法可對應流行樂不同的唱法。如老生包公可對應流行樂的嘶吼唱法，梅蘭芳的旦角唱法可對應假聲男高音，大青衣老旦的唱法可對應如惠特尼休士頓的唱法。
他這次來美會住較長時間。蘭天洋指出，他會去美國各大高校講學，分享自己的音樂教學心得，同時吸收一些可塑之才。很多人覺得中文唱歌咬字發音很難，他則有獨門咬字剔除機秘笈，通過訓練和改變嘴巴肌肉發聲，讓華人二代和老外都能用標準的中文唱歌。
談及給汪峰上課的故事，他表示，他作為老師是一個嚴厲又和藹的人，很多人上課都很緊張怕被他罵，而汪峰很好學謙虛。好的歌手聲音能讓聽者愉悅，能打動人心。歌手的天賦很重要，但技術能彌補先天不足和加強音色表現力。
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