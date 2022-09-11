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汪峰導師蘭天洋 來美推廣中國戲曲、流行音樂

記者張宏╱洛杉磯報導
曾指導過歌手汪峰和張韶涵的中國聲樂教育家蘭天洋赴美推廣中國戲曲和流行音樂教育。（記者張宏／攝影）
曾指導過歌手汪峰和張韶涵的中國聲樂教育家蘭天洋赴美推廣中國戲曲和流行音樂教育。（記者張宏／攝影）

曾指導過歌手汪峰和張韶涵的中國聲樂教育家蘭天洋，赴美推廣中國戲曲和流行音樂教育。他在8日的記者會上表示，他將會把對中國戲曲和流行樂研究心得，分享給更多在美國的華人和外國人。

蘭天洋曾經是中國音樂競技節目「歌手」的節目聲樂總監和聲樂指導，也是芒果TV「乘風破浪的姐姐」第一季點評嘉賓。他表示，他自幼學習音樂，1998年正式開始研究流行演唱教學法，經他輔導的學員常會在各大比賽晉級問鼎前三甲，他因此被網友尊稱為「新生代歌手導師」「聲樂界金牌教練」等。經過他對中國戲曲多年的研究發現，傳統戲曲對標流行樂完全不違和。中華戲曲幾千年，越劇黃梅戲等都是當時的流行音樂。京劇的生旦淨末丑唱法可對應流行樂不同的唱法。如老生包公可對應流行樂的嘶吼唱法，梅蘭芳的旦角唱法可對應假聲男高音，大青衣老旦的唱法可對應如惠特尼休士頓的唱法。

他這次來美會住較長時間。蘭天洋指出，他會去美國各大高校講學，分享自己的音樂教學心得，同時吸收一些可塑之才。很多人覺得中文唱歌咬字發音很難，他則有獨門咬字剔除機秘笈，通過訓練和改變嘴巴肌肉發聲，讓華人二代和老外都能用標準的中文唱歌。

談及給汪峰上課的故事，他表示，他作為老師是一個嚴厲又和藹的人，很多人上課都很緊張怕被他罵，而汪峰很好學謙虛。好的歌手聲音能讓聽者愉悅，能打動人心。歌手的天賦很重要，但技術能彌補先天不足和加強音色表現力。

戲曲 教育 華人

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