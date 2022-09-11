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弘揚中華文化、服務華人社區 劉冰、趙黃企晨獲終身成就獎

記者邵敏／蒙特利公園報導
南加華裔知名人士劉冰（右三）、趙黃企晨（右四）獲頒終身成就獎。（記者邵敏／攝影）
南加華裔知名人士劉冰（右三）、趙黃企晨（右四）獲頒終身成就獎。（記者邵敏／攝影）

加州文化名人劉冰、華裔參政先鋒黃趙企晨，日前在蒙特利公園市，分別獲全美中華青年聯合會頒發「2022年度中華文化海外傳承終身成就獎」、「2022年度公共事務及華人社區服務終身成就獎」，近百位華裔社區知名人士到場祝賀。

劉冰榮獲「2022年度中華文化海外傳承終身成就獎」。（記者邵敏／攝影）
劉冰榮獲「2022年度中華文化海外傳承終身成就獎」。（記者邵敏／攝影）

91歲高齡的劉冰，是南加州德高望重的文化名人，他在洛杉磯開立第一家專賣中文圖書的長青書局，幾十年來為傳播、弘揚中華文化舉辦了300多場文化沙龍，同時向各大知名學府、公立圖書館捐贈大量中文書籍，並持續向中國多家知名博物館捐贈大量館藏級文物和歷史檔案。對於獲此獎項，劉冰表示開始並不知情，「我以為大家都已忘記了，但還是有人記得，我非常高興，希望老移民繼續做好榜樣，新移民能做得更好。我們移民到一個新的環境，就是要為美國社會、華人社會努力服務、多做貢獻。」

黃趙企晨榮獲「2022年度公共事務及華人社區服務終身成就獎」。（記者邵敏／攝影）
黃趙企晨榮獲「2022年度公共事務及華人社區服務終身成就獎」。（記者邵敏／攝影）

黃趙企晨博士榮獲「2022年度公共事務及華人社區服務終身成就獎」，她是阿罕布拉聯合學區首位亞裔教育委員，曾出任學區教委主席，並連選連任學區教委12年。黃趙企晨當天敘述自己家庭的移民經歷，回憶最初一家人逃難到美國，從清潔房屋的工作開始，到逐漸實現美國夢，「我相信自由、法律和秩序，為我提供了實現美國夢的機會。」黃趙企晨同時分享自己從政及心路歷程，並表示「我想將這個獎項奉獻給我一生中所有的人，讓我有機會服務和有所作為。」

亓漢友獲藝術傑出成就獎

此外，知名書法家亓漢友當天獲頒「2022年度中國文化藝術傑出成就獎 」。聖蓋博市華裔市長丁言愉、嘉偉學區教育委員任子安(Andy Yam)出席當頒獎典禮，並致辭向獲獎者表示祝賀。

活動主辦方全美中華青年聯合會聯合《洛杉磯郵報》，共同評選年度人物獎項。（記者邵敏...
活動主辦方全美中華青年聯合會聯合《洛杉磯郵報》，共同評選年度人物獎項。（記者邵敏／攝影）
當天近百位華裔社區知名人士到場祝賀。（記者邵敏／攝影）
當天近百位華裔社區知名人士到場祝賀。（記者邵敏／攝影）

活動主辦方全美中華青年聯合會會長任向東表示，為了感謝在關心華裔新生代成長、致力於中華文化海外傳承、積極回饋華人社區等方面，持續做出傑出成就的長輩和各界精英，每年的亞太裔文化傳承月及移民月期間，該機構聯合「洛杉磯郵報」，共同評選出年度「終身成就獎 」和 「傑出藝術成就獎 」等，這些獎項有著嚴格的評選標準，每年獲獎者總數僅有三到五位的名額限制，且每個獎項只有一名獲獎者。

國會眾議員朴銀珠（Michelle Steel）、金映玉（Yong Kim)、加州財務長馬世雲（Fiona Ma）、加州參議員Josh Newman 、加州眾議員方樹強（Mike Fong）、洛杉磯縣政委員韓珍妮（Janice Hahn），以及蒙特利公園市市長羅霈霆（Henry Lo）暨市議會全體議員，為獲獎者簽發了賀狀。出席當天頒獎典禮的嘉賓，包括前蒙市華裔女市長陳李琬若、前蒙市市長趙譚美生等眾多南加華裔知名人士。

華裔 加州 移民

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