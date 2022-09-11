我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄軍前線潰退 俄國內挺戰部落客跳腳批普亭

前白宮律師：川普「極可能」被起訴 但與搜索事件無關

少林功夫院 針穿玻璃獲滿堂彩

記者楊青／天普市報導
少林功夫院10日下午表演了小洪拳、連環拳、少林棍、梅花刀、九節鞭、雙節棍等傳統少林武術，獲得全場數千觀眾重磅喝彩。（記者楊青/攝影）
少林功夫院10日下午表演了小洪拳、連環拳、少林棍、梅花刀、九節鞭、雙節棍等傳統少林武術，獲得全場數千觀眾重磅喝彩。（記者楊青/攝影）

嗨中秋嘉年華，得到南加州十多個藝術團體共襄盛舉，吹拉彈唱好戲連台。世紀舞蹈社、少林功夫院、天普市土風舞社、唯爾傑夫科技藝術中心、星工廠、炫武功夫、福爾摩沙小分隊、YG舞蹈工作室、元極舞蹈社、藍月亮肚皮舞蹈社等團體，在兩天的慶會中奉獻現代舞、中國少林功夫、土風舞、中國民族舞蹈、肚皮舞和少年兒童才藝表演等精彩節目，令觀眾目不暇接。

少林功夫院10日下午表演了小洪拳、連環拳、少林棍、梅花刀、九節鞭、雙節棍等傳統少...
少林功夫院10日下午表演了小洪拳、連環拳、少林棍、梅花刀、九節鞭、雙節棍等傳統少林武術，獲得全場數千觀眾重磅喝彩。（記者楊青/攝影）

少林功夫院30多位小朋友，10日下午表演了小洪拳、連環拳、少林棍、梅花刀等傳統少林武術，獲得全場數千觀眾重磅喝彩，這些五至15歲的孩子們精神抖擻，意氣風發，吸引全場的家長們照相和錄影。

少林功夫院10日下午表演了小洪拳、連環拳、少林棍、梅花刀、九節鞭、雙節棍等傳統少...
少林功夫院10日下午表演了小洪拳、連環拳、少林棍、梅花刀、九節鞭、雙節棍等傳統少林武術，獲得全場數千觀眾重磅喝彩。（記者楊青/攝影）

九節鞭和雙節棍，給觀眾帶來視覺上的震撼。少林寺第34代武僧釋延輝還現場表演「針穿玻璃 」等絕學，用一根不起眼的繡花針，穿過堅硬無比的玻璃，並在玻璃一邊放一個氣球，當針穿透玻璃時，氣球就會瞬間破碎，讓全場觀眾嘆爲觀止。

2012年成立的少林功夫院，由少林寺第34代武僧釋延輝創辦。釋延輝解釋，繡花針是古代一種暗器，穿透玻璃其實不是很難，只是基本功，難的是要指哪打哪，精準地把暗器打到一個既定目標，這是速度與力量的完美結合。他表示，中國少林博大精深，到海外發揚光大。

少林寺第34代武僧釋延輝還現場表演「針穿玻璃 」等絕學，用一根不起眼的繡花針，穿...
少林寺第34代武僧釋延輝還現場表演「針穿玻璃 」等絕學，用一根不起眼的繡花針，穿過堅硬無比的玻璃，並在玻璃另一邊放一個氣球，當針穿透玻璃時，氣球就會瞬間破碎，讓全場觀眾嘆爲觀止。（記者楊青/攝影）

除少兒武術之外，少林功夫院當天還表演養生武術，包括綿拳、八段錦、通臂拳等。

少林功夫院10日下午表演了小洪拳、連環拳、少林棍、梅花刀、九節鞭、雙節棍等傳統少...
少林功夫院10日下午表演了小洪拳、連環拳、少林棍、梅花刀、九節鞭、雙節棍等傳統少林武術，獲得全場數千觀眾重磅喝彩。（記者楊青/攝影）
少林功夫院10日下午表演了小洪拳、連環拳、少林棍、梅花刀、九節鞭、雙節棍等傳統少...
少林功夫院10日下午表演了小洪拳、連環拳、少林棍、梅花刀、九節鞭、雙節棍等傳統少林武術，獲得全場數千觀眾重磅喝彩。（記者楊青/攝影）
少林功夫院10日下午表演了小洪拳、連環拳、少林棍、梅花刀、九節鞭、雙節棍等傳統少...
少林功夫院10日下午表演了小洪拳、連環拳、少林棍、梅花刀、九節鞭、雙節棍等傳統少林武術，獲得全場數千觀眾重磅喝彩。（記者楊青/攝影）

加州 天普 南加

上一則

「中秋園遊嘉年華」好嗨 首日萬人吃喝玩樂好盡興

下一則

唯爾杰夫藝術中心 溫馨兒童成人合唱

延伸閱讀

嗨中秋武術表演 拳棍刀鞭 針穿玻璃 重磅喝彩

嗨中秋武術表演 拳棍刀鞭 針穿玻璃 重磅喝彩
功夫皇后海鮮自助餐廳新張迎中秋百款美味上桌 任食任飲無限量供應

功夫皇后海鮮自助餐廳新張迎中秋百款美味上桌 任食任飲無限量供應
料理功夫／中秋趣味早餐

料理功夫／中秋趣味早餐
料理功夫／秋節食芋 桂香芋頭湯

料理功夫／秋節食芋 桂香芋頭湯
料理功夫／糯米燒賣

料理功夫／糯米燒賣
料理功夫／小孩最愛 香甜奶油起司玉米

料理功夫／小孩最愛 香甜奶油起司玉米

熱門新聞

近幾年火爆螺螄粉的酸筍味道可謂一騎絕塵，有華人甚至不堪忍受而搬家。（讀者提供）

鄰居1個月吃40碗螺螄粉 華人難忍臭味憤而搬家

2022-09-03 02:13
籌碼被搶的受害人前往的賭場，自7月中旬開始籌碼優惠活動。（圖片由受害者提供）

台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒

2022-09-04 21:33
河濱縣警局突擊行動。（警方提供）

因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠

2022-09-07 19:13
這款月餅售價13.49元。（記者陳開╱攝影）

通膨影響 南加好市多月餅熱銷

2022-09-05 14:46
女歌手穿丁字褲出演，慘遭觀眾脫褲，鹹豬手不斷。（Twitter）

世界晚報╱女歌手穿丁字褲出演 遭觀眾脫褲 鹹豬手不斷

2022-09-04 22:11
南加窮兇極惡的「零元購」竟被戲稱是常態。(Reddit)

南加窮兇極惡的「零元購」保安淡然觀望 視頻全錄

2022-09-07 14:10

超人氣

更多 >
英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來

英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來
威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主

威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主
華女剛上車 副駕駛座高檔包被搶損失數千元

華女剛上車 副駕駛座高檔包被搶損失數千元
撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事

撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事
洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里

洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里