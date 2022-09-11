民眾同歡嗨中秋 好禮一波波

世界日報社長于趾琴感謝企業大力贊助、天普市提供場地、藝術團體精彩演出、華洋民眾熱情參與，她祝福民眾月圓、人圓、事事圓滿。（記者楊青/攝影）

本次世界日報 嗨中秋嘉年華，得到知名商家的鼎力贊助，包括中心健保 、紐約人壽、福全健保、味全食品、Yaamava大賭場、Clever Care等，都給予大力資金贊助，為活動免費提供了大批禮物和幸運抽獎，兩天的活動將送出一波波好禮，每小時一次的幸運大抽獎相當值得期待。

凡當天參加園遊會者，進場就送抽獎券，有機會抽中大小獎品及百元禮物卡。在兩天的園遊會中，有特色亮點的「拍照打卡區」，燈籠彩繪區，養生保健講座，特價商品區，各地風味美食區、免費月餅拼盤大賞，以及主舞台上的各種精彩表演，場內有50多個攤位，與會者全家人都高高興興過中秋。

世界日報「嗨中秋園遊嘉年華」活動，周六中午12時至晚上10時舉行， 下午的開幕儀式之後，6時15分貴賓致賀詞及頒奬；7時舉行點燈儀式及大月餅拼盤品嚐等活動。11日（星期天）中午12時至晚上9時繼續舉辦。

今年是世界日報第三度聯手天普 市和華洋民眾一起歡慶中秋佳節，也是疫情之後世界日報首次舉辦的中秋大型園遊慶會，讓不同族裔民眾一起分享中華文化和傳統節日的快樂。

園遊會地點：Las Tunas Dr. Golden West Ave.和Kuffman Ave.之間段，天普市茶花廣場前。