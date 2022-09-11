我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

悼戈巴契夫、憶黛妃…他拆除鐵幕 她解脫束縛 改變了世界

俄軍前線潰退 俄國內挺戰部落客跳腳批普亭

民眾同歡嗨中秋 好禮一波波

記者楊青╱洛杉磯報導
世界日報社長于趾琴感謝企業大力贊助、天普市提供場地、藝術團體精彩演出、華洋民眾熱情參與，她祝福民眾月圓、人圓、事事圓滿。（記者楊青/攝影）
世界日報社長于趾琴感謝企業大力贊助、天普市提供場地、藝術團體精彩演出、華洋民眾熱情參與，她祝福民眾月圓、人圓、事事圓滿。（記者楊青/攝影）

本次世界日報嗨中秋嘉年華，得到知名商家的鼎力贊助，包括中心健保、紐約人壽、福全健保、味全食品、Yaamava大賭場、Clever Care等，都給予大力資金贊助，為活動免費提供了大批禮物和幸運抽獎，兩天的活動將送出一波波好禮，每小時一次的幸運大抽獎相當值得期待。

凡當天參加園遊會者，進場就送抽獎券，有機會抽中大小獎品及百元禮物卡。在兩天的園遊會中，有特色亮點的「拍照打卡區」，燈籠彩繪區，養生保健講座，特價商品區，各地風味美食區、免費月餅拼盤大賞，以及主舞台上的各種精彩表演，場內有50多個攤位，與會者全家人都高高興興過中秋。

世界日報「嗨中秋園遊嘉年華」活動，周六中午12時至晚上10時舉行， 下午的開幕儀式之後，6時15分貴賓致賀詞及頒奬；7時舉行點燈儀式及大月餅拼盤品嚐等活動。11日（星期天）中午12時至晚上9時繼續舉辦。

今年是世界日報第三度聯手天普市和華洋民眾一起歡慶中秋佳節，也是疫情之後世界日報首次舉辦的中秋大型園遊慶會，讓不同族裔民眾一起分享中華文化和傳統節日的快樂。

園遊會地點：Las Tunas Dr. Golden West Ave.和Kuffman Ave.之間段，天普市茶花廣場前。

世界日報社長于趾琴感謝企業大力贊助、天普市提供場地、藝術團體精彩演出、華洋民眾熱...
世界日報社長于趾琴感謝企業大力贊助、天普市提供場地、藝術團體精彩演出、華洋民眾熱情參與，她祝福民眾月圓、人圓、事事圓滿。（記者楊青/攝影）

世界日報 天普 健保

上一則

亞太裔民選官員峰會逾70政要出席 力促團結

下一則

福全健保 贈福袋同樂

延伸閱讀

「中秋園遊嘉年華」好嗨 首日萬人吃喝玩樂好盡興

「中秋園遊嘉年華」好嗨 首日萬人吃喝玩樂好盡興
世報中秋嘉年華 美食攤位排長龍

世報中秋嘉年華 美食攤位排長龍
烤肉太日常 土耳其台僑啖三杯雞配蜜餅度中秋

烤肉太日常 土耳其台僑啖三杯雞配蜜餅度中秋
世報嗨中秋嘉年華登場 吃喝玩樂一起來

世報嗨中秋嘉年華登場 吃喝玩樂一起來
「嗨中秋園遊嘉年華」開幕 吃喝玩樂進行中

「嗨中秋園遊嘉年華」開幕 吃喝玩樂進行中
中倡中秋「就地過節」 連假首日公路旅客年減逾三成

中倡中秋「就地過節」 連假首日公路旅客年減逾三成

熱門新聞

近幾年火爆螺螄粉的酸筍味道可謂一騎絕塵，有華人甚至不堪忍受而搬家。（讀者提供）

鄰居1個月吃40碗螺螄粉 華人難忍臭味憤而搬家

2022-09-03 02:13
籌碼被搶的受害人前往的賭場，自7月中旬開始籌碼優惠活動。（圖片由受害者提供）

台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒

2022-09-04 21:33
河濱縣警局突擊行動。（警方提供）

因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠

2022-09-07 19:13
這款月餅售價13.49元。（記者陳開╱攝影）

通膨影響 南加好市多月餅熱銷

2022-09-05 14:46
女歌手穿丁字褲出演，慘遭觀眾脫褲，鹹豬手不斷。（Twitter）

世界晚報╱女歌手穿丁字褲出演 遭觀眾脫褲 鹹豬手不斷

2022-09-04 22:11
南加窮兇極惡的「零元購」竟被戲稱是常態。(Reddit)

南加窮兇極惡的「零元購」保安淡然觀望 視頻全錄

2022-09-07 14:10

超人氣

更多 >
英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來

英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來
威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主

威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主
撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事

撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事
洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里

洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里
月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理

月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理