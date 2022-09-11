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唯爾杰夫藝術中心 溫馨兒童成人合唱

記者楊青╱天普市報導
唯爾杰夫科技藝術中心在世界日報嗨中秋嘉年華上表演多種不同組合的歌唱，美妙歌聲為現場帶來節日的溫馨和喜樂。（記者楊青╱攝影）
唯爾杰夫科技藝術中心在世界日報嗨中秋嘉年華上表演多種不同組合的歌唱，美妙歌聲為現場帶來節日的溫馨和喜樂。（記者楊青╱攝影）

華人歌唱家王澤輝（Jeff Wang）創辦的「唯爾杰夫科技藝術中心」，在本報嗨中秋嘉年華表演多種不同組合的歌唱，美妙歌聲為現場帶來節日的溫馨和喜樂。

唯爾杰夫科技藝術中心在10日的世界日報嗨中秋嘉年華上表演多種不同組合的歌唱，美妙...
唯爾杰夫科技藝術中心在10日的世界日報嗨中秋嘉年華上表演多種不同組合的歌唱，美妙歌聲為現場帶來節日的中秋佳節的溫馨和喜樂。（記者楊青╱攝影）

唯爾杰夫科技藝術中心創辦人兼藝術總監、著名男高音歌唱家王澤輝表示，五年前成立學校後，每年都參加世界日報舉辦的活動。該校注重少兒成人的藝術與科技雙重發展，藝術部門有交響樂團，合唱團和拉丁舞，科技中心有電腦編程，科技工程等課程。此次嘉年華，參與演出的有小朋友合唱、成人合唱，還有交響樂團、拉丁舞團表演，並特意為慶祝中秋節準備兩首英文歌曲。

天普市土風舞社表演傳統土風舞。（記者楊青/攝影）
天普市土風舞社表演傳統土風舞。（記者楊青/攝影）

目前該藝術中心在羅蘭岡、鑽石吧有兩個校區，學生有百人左右，並有成人合唱團、青年合唱團和兒童合唱團。王澤輝是洛杉磯歌劇院唯一的亞裔演員及助教丶國際聲樂教師協會會員和大學聲樂系教授。

唯爾杰夫合唱團成立以來，以科學高效的訓練手法、百變多元的音樂風格，形成特色，並拿下「Lansum」國際合唱比賽金獎，和「比華利國際合唱節」金獎的好成績。迄今已在迪士尼音樂廳，以及多所大學音樂廳演出。同時舉辦慈善演出和音樂講座，「業餘時間專業水平」是大家對合唱團的評價。

交響樂 亞裔演員 迪士尼

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