美國華人婦女聯合會中秋送愛 贈長者月餅、餐點

中秋佳節到來前夕，美國華人婦女聯合會會長張嫻（前）帶領理監事成員和姊妹們十多人，前往聖蓋博康泰老人保健中心、Brookdale Alhambra老人院、聖蓋博亞裔老人服務中心，贈送200多盒精美月餅。（美國華人婦女聯合會提供）

中秋月圓，人團圓，中秋佳節到來前夕，美國華人 婦女聯合會會長張嫻（Grace Cheung）帶領理監事成員和姐妹們十多人，前往聖蓋博 康泰老人保健中心、Brookdale Alhambra老人院、聖蓋博亞裔老人服務中心，贈送200多盒精美月餅，為老人送餐和水果，受到歡迎。聖蓋博市市長丁言愉讚賞美國華人婦女聯合會敬老愛心和義舉，一同加入慰問團隊，與姊妹們一起向老人們表示節日祝賀。

中秋佳節到來前夕，美國華人婦女聯合會會長張嫻（前）帶領理監事成員和姊妹們十多人，前往聖蓋博康泰老人保健中心、Brookdale Alhambra老人院、聖蓋博亞裔老人服務中心，贈送200多盒精美月餅。（美國華人婦女聯合會提供）

連日來，美國華人婦女聯合會會長張嫻、理事長曹琳、監事長郭志凌、丁楊、林安妮、經賀瑜、陳佳、何珊、Angela李、Alice孫、Angela司徒、Karin邱、陳佳、盧倩文、沈麗玉、Gail、Eva張等冒著酷熱天氣，馬不停蹄走訪慰問老人，送派月餅，幫忙發放午餐、水果，提前與長輩們共慶佳節，

中秋佳節到來前夕，美國華人婦女聯合會會長張嫻（前）帶領理監事成員和姊妹們十多人，前往聖蓋博康泰老人保健中心、Brookdale Alhambra老人院、聖蓋博亞裔老人服務中心，贈送200多盒精美月餅。（美國華人婦女聯合會提供） 中秋佳節到來前夕，美國華人婦女聯合會會長張嫻（前）帶領理監事成員和姊妹們十多人，前往聖蓋博康泰老人保健中心、Brookdale Alhambra老人院、聖蓋博亞裔老人服務中心，贈送200多盒精美月餅。（美國華人婦女聯合會提供）

張嫻表示，這些天正巧南加各地酷熱，高溫過百度 ，但姊妹們不畏辛苦，前往各地給老人們派送月餅，這也是多年來婦女會堅持不懈的公益活動，也希望由此抛磚引玉，帶動社會對年長人士和弱勢群體的關愛，共同建造更加和諧健康的社會和社區。