加密貨幣騙局增 勸誘投資易上鉤

美國聯邦貿易委員會專家，線上講解加密貨幣以及如何防範詐欺。（視屏截圖）

據美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）的數據顯示，至2021年開始到2022年6月，加密貨幣騙局激增，損失高達10億美元。近兩年，加密貨幣興起許多人花大鈔投資 其中，但也有不良商人藉此詐騙對加密貨幣不熟悉的用戶。

加州少數族裔媒體聯盟(EMS)9日上午召開線上會議，邀請專家以及媒體了解加密貨幣騙局的運作、快速成長的原因，如何識別和避免更多民眾陷入騙局。

據該委員會的消費者保護局分析助理主任（Assistant Direct of Bureau of Consumer Protection）伊莉莎白郭（Elizabeth Kwok）解釋，加密貨幣是一個存在於網路上的貨幣，就像是飛行里程數或者信用卡一樣，沒有實際物品，但是可以在線上做交易、轉移，儲存。

加密貨幣於2009年流行，因無須提供個人訊息、無需開通帳戶，以及匯款速度快等優點，成為目前流行的貨幣交易方式。不過由於加密貨幣是在「去中心化」機制上成立的，在每個區塊鏈上的資料傳輸分別儲存到不同雲端上，而不是依賴於某個中心節點。所以加密貨幣並沒有中央銀行或政府機構管理，而是資料都公開於網路上，不需要特定人持續驗收。

不過因為交易的匿名性以及無需第三方介入，就使得加密貨幣不易追查，因而變成詐騙集團 的使用工具，吃定想賺大錢但對加密貨幣知識不熟悉的人。

該委員會的消費者教育專家（Consumer Education Specialist）米蘭達（Christina Miranda）表示，目前流傳在市場上的加密貨幣騙局一共分為五種：1. 投資詐欺（Investment Related Fraud），2. 愛情騙子（Romance），3. 假冒政府或知名商業（Business and Government Imposters），4. 求職工作網站（Job Scams），5. 郵件勒索（Blackmail）。

投資詐騙是目前最常見的加密貨幣騙局，先是由朋友、網友等身份推薦加密貨幣網站，詐騙者會給予短時間賺大錢的承諾，要求支付大筆款項。前幾天網站大多顯示加密貨幣幣值上漲，引誘消費者投入更多資金。當一段時間後，如果加密貨幣幣值下跌或消費者想從網站上取回資金，忽然發現網站下架，或者要花更大一筆錢才能取出。

在美國因愛情而被騙取加密貨幣的例子，通常發生於20至49歲的中青年之間。在一段感情中向另一半介紹加密貨幣，並要求對方投入大量資金。假冒政府機構或知名商家也是常見的手法，先是收到公司發送的付款通知，向消費者索取加密貨幣來付款。

有些求職網站會要求以虛擬貨幣 當介紹費針對求職的人們。雖然郵件勒索相對少見，但詐欺犯通常謊稱自己擁有被害者的私密訊息，而被害者為保護隱私被迫給出加密貨幣。

米蘭達表示，最能防範加密貨幣騙局的方式，就是注意任何要求用加密貨幣付款的訊息，因為有極高的機率是一個騙局，而這些錢沒有辦法找回。

除了多加留意之外，受害者也可以上網ReportFraud.ftc.gov向政府報告。雖然目前政府還未討論出針對加密貨幣詐騙的處理方式，但是更多收集受騙者的資料與經驗，有助於預防更多詐騙案的發生。