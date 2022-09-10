駭客團體入侵洛聯合學區 稱獲機敏資料

洛杉磯聯合學區3日遭到駭客入侵。（報系照片）

駭客 團體Vice Society9月3日晚間入侵洛杉磯 聯合學區 （LAUSD）資訊系統，幸好學區資安機制反應迅速、立刻關掉所有電腦，才沒有讓學區系統整個被勒索軟體癱瘓，但Vice Society還是宣稱他們已經掌握一些機敏資料，並可能對外公開。

專家分析，Vice Society這類的組織，駭客行動通常分兩階段，第一階段是尋找重要機敏資料，以便日後向對方索要高額報酬，第二階段才是以勒索軟體癱瘓全部系統，然後以恢復系統做為開價標的。因為學區反應迅速，因此電腦系統大致無礙，但因為不清楚對方手上到底有何資料，因此還不清楚對方所要為何。

根據Vice Society發給美聯社記者、科技媒體BleepingComputer的電子郵件，他們宣稱已經持有學區機敏資料，但不願說明到底為何，只願意說他們的目標是錢，沒有什麼政治目的。聯邦調查局（FBI）、國土安全部（DHS）、洛杉磯市警局都已啟動調查，不過學區總監卡凡赫（Alberto Carvalho）不願多談。

據連絡上Vice Society的科技記者、專家分析，如果Vice Society真的持有機敏資料，而聯合學區又不願意付錢，Vice Society很可能會利用黑市網絡（dark web）兜售資料，讓其他駭客有機可乘。學區人員稍早的說法是，他們也不能確定洩漏的資料為何，或是是否有個資外洩，只能確定確實有駭客入侵學區系統。

聯調局與國土安全部的資安部門在事件後已經發布通報，要求各學區提高警戒，以防Vice Society再次犯案。通告指出，Vice Society在2021年夏季開始活躍，之後曾利用Hello Kitty/Five Hands與Zeppelin的化名犯案。雖然調查人員已經追查到洛杉磯學區的案件，源自三個國家，但不能確定最初行動始自何地；而且這些駭客多半在美國沒有前科，增加搜查、逮捕難度。