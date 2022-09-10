我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱浪乾旱突變狂風暴雨 加州迎「最極端氣候」周

歐記健保費用明年擬大調漲 最高可能達20%

駭客團體入侵洛聯合學區 稱獲機敏資料

編譯組／綜合報導
洛杉磯聯合學區3日遭到駭客入侵。（報系照片）
洛杉磯聯合學區3日遭到駭客入侵。（報系照片）

駭客團體Vice Society9月3日晚間入侵洛杉磯聯合學區（LAUSD）資訊系統，幸好學區資安機制反應迅速、立刻關掉所有電腦，才沒有讓學區系統整個被勒索軟體癱瘓，但Vice Society還是宣稱他們已經掌握一些機敏資料，並可能對外公開。

專家分析，Vice Society這類的組織，駭客行動通常分兩階段，第一階段是尋找重要機敏資料，以便日後向對方索要高額報酬，第二階段才是以勒索軟體癱瘓全部系統，然後以恢復系統做為開價標的。因為學區反應迅速，因此電腦系統大致無礙，但因為不清楚對方手上到底有何資料，因此還不清楚對方所要為何。

根據Vice Society發給美聯社記者、科技媒體BleepingComputer的電子郵件，他們宣稱已經持有學區機敏資料，但不願說明到底為何，只願意說他們的目標是錢，沒有什麼政治目的。聯邦調查局（FBI）、國土安全部（DHS）、洛杉磯市警局都已啟動調查，不過學區總監卡凡赫（Alberto Carvalho）不願多談。

據連絡上Vice Society的科技記者、專家分析，如果Vice Society真的持有機敏資料，而聯合學區又不願意付錢，Vice Society很可能會利用黑市網絡（dark web）兜售資料，讓其他駭客有機可乘。學區人員稍早的說法是，他們也不能確定洩漏的資料為何，或是是否有個資外洩，只能確定確實有駭客入侵學區系統。

聯調局與國土安全部的資安部門在事件後已經發布通報，要求各學區提高警戒，以防Vice Society再次犯案。通告指出，Vice Society在2021年夏季開始活躍，之後曾利用Hello Kitty/Five Hands與Zeppelin的化名犯案。雖然調查人員已經追查到洛杉磯學區的案件，源自三個國家，但不能確定最初行動始自何地；而且這些駭客多半在美國沒有前科，增加搜查、逮捕難度。

學區 駭客 洛杉磯

上一則

世華南加分會主辦 「齊心輝映慶雙十」24日登場

下一則

加密貨幣騙局增 勸誘投資易上鉤

延伸閱讀

洛杉磯遊民人數逼近7萬 疫情期間增速稍見趨緩

洛杉磯遊民人數逼近7萬 疫情期間增速稍見趨緩
洛聯合學區未預防熱浪 家長抗議

洛聯合學區未預防熱浪 家長抗議
家長抗議洛杉磯聯合學區在熱浪中沒有替學生做更多

家長抗議洛杉磯聯合學區在熱浪中沒有替學生做更多
西雅圖教師工會罷工 延後開學

西雅圖教師工會罷工 延後開學
洛杉磯聯合學區遭網攻 驚動白宮 呼籲師生快改密碼

洛杉磯聯合學區遭網攻 驚動白宮 呼籲師生快改密碼
洛杉磯聯合學區網絡遭駭客毒手 疑師生個資外洩

洛杉磯聯合學區網絡遭駭客毒手 疑師生個資外洩

熱門新聞

近幾年火爆螺螄粉的酸筍味道可謂一騎絕塵，有華人甚至不堪忍受而搬家。（讀者提供）

鄰居1個月吃40碗螺螄粉 華人難忍臭味憤而搬家

2022-09-03 02:13
籌碼被搶的受害人前往的賭場，自7月中旬開始籌碼優惠活動。（圖片由受害者提供）

台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒

2022-09-04 21:33
好市多13元的超便宜月餅，值不值得購買。

世說新聞╱物價高 好市多月餅被搶光 只剩這款好吃嗎？

2022-09-02 14:53
河濱縣警局突擊行動。（警方提供）

因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠

2022-09-07 19:13
這款月餅售價13.49元。（記者陳開╱攝影）

通膨影響 南加好市多月餅熱銷

2022-09-05 14:46
女歌手穿丁字褲出演，慘遭觀眾脫褲，鹹豬手不斷。（Twitter）

世界晚報╱女歌手穿丁字褲出演 遭觀眾脫褲 鹹豬手不斷

2022-09-04 22:11

超人氣

更多 >
英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世

英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世
好市多秋季食品上架 這5類最受歡迎

好市多秋季食品上架 這5類最受歡迎
驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻

驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻
存退休老本 最怕這6件事來亂

存退休老本 最怕這6件事來亂
快看世界／拍下英女王最後一次露面 攝影師憶背後故事

快看世界／拍下英女王最後一次露面 攝影師憶背後故事